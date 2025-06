L’almanacco di oggi, mercoledì 25 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

È mercoledì 25 giugno 2025. L’estate ha preso il suo ritmo, proseguono le sfilate di Milano Moda Uomo SS26. La giornata di oggi si apre all’insegna del caldo intenso su gran parte della Penisola. soprattutto nelle grandi città. I climatizzatori lavorano a pieno regime, ma non sempre bastano: si raccomanda prudenza, idratazione costante e spostamenti limitati nelle ore centrali. L’estate è entrata nel vivo, e lo fa con toni decisi. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

Mercoledì è quel collega silenzioso che non disturba ma non aiuta. Trattalo con garbo e ti accompagnerà al weekend senza fare troppe domande.

Il termometro segna “non uscire”, ma tu sei già in piedi. Coraggio, sei ufficialmente tra gli eroi dell’estate urbana.

Il caffè non è magia, ma oggi ci va vicino. Buongiorno a chi affronta la giornata con l’energia di chi ha già finito le batterie.

Nati il 25 giugno

Antoni Gaudí (1852–1926). Architetto catalano tra i massimi esponenti del modernismo. Le sue opere più celebri, come la Sagrada Família, uniscono forme organiche, simbolismo religioso e innovazione strutturale. Gaudí ha influenzato profondamente l’architettura contemporanea.

Sidney Lumet (1924–2011). Regista statunitense noto per film come 12 Angry Men e Network. Ha diretto più di 40 pellicole, affrontando temi etici e sociali con rigore narrativo. Lumet è considerato un maestro del cinema d’impegno civile.

Roberto Vecchioni (1943). Cantautore, scrittore e docente italiano. Le sue canzoni mescolano poesia, autobiografia e riferimenti letterari. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2011 e continua a rappresentare una voce colta e sensibile nel panorama musicale.

Vittorio Feltri (1943). Giornalista, saggista ed editorialista italiano. Fondatore di Libero, ha diretto anche Il Giornale e L’Europeo. Feltri è noto per il suo stile diretto e per le posizioni polemiche spesso al centro del dibattito pubblico.

George Michael (1963–2016). Cantautore britannico, divenuto celebre con il duo Wham! e poi con una brillante carriera solista. La sua voce inconfondibile e i testi iconici lo hanno reso una delle star pop più amate degli anni ’80 e ’90.

Antonio Scurati (1969). Scrittore e accademico italiano, noto per la trilogia su Benito Mussolini. Ha vinto il Premio Strega con M. Il figlio del secolo. Il suo stile narrativo coniuga rigore storico e tensione romanzesca.

Lola Ponce (1979). Cantante e attrice argentina, attiva tra America Latina ed Europa. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2008 con Giò Di Tonno. Interpreta spesso ruoli teatrali e musical, consolidando la sua versatilità artistica.

Tommaso Paradiso (1983). Cantautore italiano ed ex frontman dei Thegiornalisti. Autore di numerosi successi pop, Tommaso Paradiso ha intrapreso la carriera solista nel 2019, confermando il suo stile diretto e nostalgico.

Morti il 25 giugno

Jacques-Yves Cousteau (1910–1997). Oceanografo, inventore e documentarista francese, Cousteau ha rivoluzionato l’esplorazione sottomarina con l’invenzione dell’Aqua-Lung. I suoi documentari e libri, tra cui Il mondo del silenzio, hanno reso accessibile a milioni di persone la bellezza e la fragilità degli oceani. La sua eredità vive ancora oggi nelle campagne per la salvaguardia ambientale.

Farrah Fawcett (1947–2009). Attrice americana, icona della TV anni ’70 grazie al ruolo in Charlie’s Angels, Farrah Fawcett è diventata un simbolo di bellezza e femminilità dell’epoca. Ha poi intrapreso ruoli più drammatici nel cinema e nella televisione. Il suo coraggio nella battaglia contro il cancro è stato documentato nel toccante Farrah’s Story, andato in onda poco prima della sua morte.

Michael Jackson (1958–2009). Nato in Indiana, Michael Jackson è stato uno degli artisti più influenti e innovativi della storia della musica. Dai Jackson 5 al successo planetario da solista, ha ridefinito lo spettacolo con album come Thriller – il più venduto di tutti i tempi – e video musicali rivoluzionari come Bad e Smooth Criminal. Dotato di talento straordinario nel canto e nella danza, Jackson ha imposto uno stile unico, lasciando un’impronta duratura nella cultura pop globale. La sua morte ha scosso il mondo intero, ma il suo impatto artistico resta ancora ineguagliato.

Il cielo di mercoledì 25 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Questo mercoledì 25 giugno 2025 è una giornata all’insegna delle emozioni profonde e delle nuove intenzioni. La Luna Nuova in Cancro, in congiunzione quasi esatta con il Sole e Giove, infonde un potente slancio interiore. Si avverte un rinnovamento emotivo e un invito a fare chiarezza sui bisogni di sicurezza e radici. Inoltre, Mercurio e Venere offrono note di calore comunicativo e sensibilità locale.

☉ Sole in Cancro

Il Sole risplende in pieno segno, rafforzando le energie legate all’intimità e alla protezione familiare. Questo transito favorisce nuovi inizi legati al focolare e al senso di appartenenza.

☽ Luna Nuova in Cancro

La Luna Nuova in Cancro suggerisce un momento ideale per piantare semi interiori. Questa fase incoraggia il ritorno alle origini, la cura di sé e la definizione di obiettivi affettivi. prokerala.com

☿️ Mercurio in Cancro

Mercurio nel segno valorizza conversazioni empatiche e profondità mentale. È un buon momento per discutere tematiche emotive o familiari, con chiarezza e sensibilità.

♀️ Venere in Toro

Venere nel Toro stimola il senso estetico e l’amore per il bello. Relazioni e contesti domestici beneficiano di un’atmosfera stabile e piacevole.

♂️ Marte in Vergine

Marte in Vergine offre concretezza e spirito pratico. Permette di agire con metodo, soprattutto in ambito lavorativo o organizzativo.

♃ Giove in Cancro

Giove nel segno amplia le possibilità emotive. Assicura protezione e favore interiore, specie in vista di nuovi inizi legati alla Luna Nuova.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 25 giugno 2025

E per concludere, ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di mercoledì 25 giugno 2025. La giornata favorisce chi sa unire sensibilità e concretezza. I segni d’Acqua e di Terra, in particolare, raccolgono i frutti di un cielo ricco di potenziale.

1. Cancro

Sole, Luna Nuova e Giove nel segno caricano di energia protettiva e ottimismo. Le emozioni si trasformano in guida sicura. Progetti familiari e legami affettivi ricevono un sostegno impareggiabile.

2. Toro

Venere regala armonia e bellezza in abitazioni e relazioni. I piaceri sensoriali trovano terreno fertile, mentre la serenità interiore facilita scelte equilibrate. Ogni gesto diventa un piccolo lusso.

3. Vergine

Marte in aspetto favorevole assicura concretezza e metodicità. Qualsiasi attività quotidiana avanza con efficacia, senza sprechi. La mente rimane lucida e pronta a risolvere sfide pratiche.

4. Pesci

Il sostegno indiretto di Mercurio e Giove in Cancro stimola intuizioni profonde. L’empatia emerge con grande forza, permettendo di cogliere opportunità nei rapporti e nelle attività creative.

5. Scorpione

Condividere sensazioni e pensieri diventa più semplice grazie all’atmosfera emotiva in Cancro. Un’azione mirata può consolidare rapporti o avviare nuovi percorsi professionali.