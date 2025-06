On air il nuovo podcast di Chora Media su tutte le principali piattaforme audio, un nuovo format di Giardini di Toscana per indagare e riscoprire l’olfatto.

Raccontare il senso dell’olfatto, comprenderne la bellezza e il potere evocativo: è questo il cuore di “In Essenza”, il nuovo podcast realizzato da Giardini di Toscana in co-lab con Chora Media. Un progetto in tre episodi che esplora il senso dell’odorato da prospettive diverse. Ovvero scientifica, mnemonica ed emotiva. Attraverso le voci di esperti, artisti e appassionati. Un viaggio tra aneddoti, curiosità e riflessioni, dalle tavole imbandite ai ricordi d’infanzia, fino alle pagine dei libri.

A guidare l’ascoltatore è Leonardo Mazzeo, autore e voce narrante, che intreccia testimonianze e approfondimenti con il contributo costante di Silvia Martinelli. Ovvero la fragrance designer e fondatrice della maison di profumi. “In Essenza” va oltre al concetto di podcast. E si inserisce in un progetto più ampio di cui il marchio si fa portavoce per valorizzare al meglio la cultura dell’olfatto. L’obiettivo del brand? Riscoprire e restituire valore all’olfatto come senso primario. Capace di costruire connessioni profonde e autentiche.

Episodi del podcast In Essenza di Giardini di Toscana

Gli episodi sono tre. Si inizia con il Senso. Anatomia dell’odorato Con Novella Bagna, si esplora la fisiologia dell’olfatto, il suo legame con il gusto e il comportamento, tra scienza e curiosità. Si prosegue con il Ricordo. Un archivio di memorie Con la neuroscienziata Anna D’Errico, si indaga il legame tra odori e memoria, tra madeleine proustiane e identità personale. Infine l’Emozione. L’odore delle pagine Con lo scrittore Giovanni Cocco, si racconta come i profumi possano risvegliare emozioni profonde e influenzare la nostra percezione del mondo. “In Essenza” è già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme audio. “Abbiamo voluto restituire all’olfatto la centralità che merita. Andando oltre il prodotto per raccontare il senso. In Essenza è un progetto culturale che riflette la nostra identità. Crediamo che la profumeria artistica debba anche educare, ispirare e valorizzare un senso che costruisce connessioni profonde e autentiche”. Così ha concluso Umberto Doni Giannini, Amministratore Delegato Giardini di Toscana.