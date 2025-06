Giardini di Toscana, maison di profumeria artistica, ha svelato la sua prima capsule: una t-shirt in Burro Canapa per estendere l’esperienza delle fragranze

Giardini di Toscana, maison italiana di profumeria artistica, tra le realtà indipendenti più apprezzate a livello internazionale, introduce per la prima volta un accessorio fuori dalla categoria fragranze: una t-shirt pensata per declinare in una nuova veste la propria visione di bellezza, stile e autenticità che nasce come naturale estensione dell’universo sensoriale del brand. È realizzata in collaborazione con Opera Campi in Burro Canapa, il jersey di canapa più leggero al mondo, composto al 96% da canapa naturale.

Un tessuto sostenibile, nobile e super morbido, capace di accarezzare la pelle. Soffice come burro, leggera come l’aria. Traspirante, termoregolante, anti-odore e comunemente considerata ipoallergenica. Sorprendentemente fresca d’estate. Frutto dell’eccellenza del migliore Made in Italy artigianale, questo capo è ideale per chi ama l’eleganza senza tempo, sobria e ricca di personalità, la stessa che ha reso le fragranze della maison di Bibbiena tra le più apprezzate nel mondo della profumeria artistica.

T-shirt Giardini di Toscana

La t-shirt Giardini di Toscana è una scelta che fa bene al pianeta. La canapa è tra i materiali più sostenibili al mondo: assorbe fino a 16 tonnellate di CO₂ per ettaro, richiede fino al 70% di acqua in meno rispetto al cotone, e cresce senza pesticidi. Come i profumi del brand vivi, mutevoli, intimi, anche la canapa è un materiale che respira, si adatta, evolve. Entrambi sono espressioni di una bellezza consapevole, per chi cerca esperienze autentiche e personali.

Ogni maglietta è prodotta in Italia, con filiera etica e cura artigianale per ogni dettaglio. Un capo che accarezza la pelle genera emozioni. Un nuovo modo di raccontarsi. La qualità si indossa, l’emozione si sente. Proprio come ha rivelato Doni Giannini, CEO del brand: “Con questa t-shirt portiamo l’identità di Giardini di Toscana oltre il profumo, restando fedeli ai nostri valori: qualità, autenticità e attenzione. Per questo debutto abbiamo scelto Opera Campi con cui condividiamo l’ossessione per la qualità e il Made in Italy. e la canapa per la sua natura sostenibile e la sua capacità di entrare in relazione con la pelle, come le fragranze”.