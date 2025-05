Maison Crivelli ha inaugurato il suo primo pop-up store immersivo di fragranze in Rinascente Duomo a Milano. Un’esperienza sensoriale tra arte e profumo.

Un invito a esplorare l’inaspettato: Maison Crivelli apre le porte del suo primo pop-up store immersivo nel cuore di Milano, presso il terzo piano di Rinascente Duomo, visitabile fino alla fine del mese di giugno 2025. Le creazioni del marchio, distribuite in Italia da Olfattorio e già presenti nei suoi Bar à Parfums e nei corner Rinascente, prendono vita in uno spazio unico. Nel mondo olfattivo del brand, ogni fragranza è un’opera vivente, un’esperienza in continuo divenire.

Questo universo, fatto di contrasti sorprendenti, suggestioni tattili, visive e sinestesie improvvise, prende forma per la prima volta in uno spazio fisico unico. Dove profumo, arte e design si fondono in una narrazione sensoriale inedita. All’interno dello store, forme, colori e materiali accompagnano le composizioni olfattive, creando un ambiente che invita a rallentare e osservare. L’allestimento richiama l’atmosfera di una galleria d’arte, in cui ogni elemento è pensato per valorizzare la relazione tra immaginazione e realtà.

Maison Crivelli in Rinascente Duomo Milano

Le parole del fondatore Thibaud Crivelli, sulle pareti dello spazio, offrono uno sguardo sull’ispirazione che guida ogni creazione, stimolando riflessioni e curiosità. All’interno di questa cornice immersiva, Maison Crivelli presenta anche il nuovo formato da 100 ml di due fragranze iconiche della maison. Una è Tubéreuse Astrale. Un estratto che fonde la frizzantezza della tuberosa con la morbidezza del cuoio vellutato e sentori di pesca. Ispirato alla scoperta infantile della tuberosa durante la contemplazione delle comete.

L’altra è Hibiscus Mahajad, un extrait che si apre con ribes nero, menta e un tocco di cannella, per poi rivelare un cuore di rosa damascena e ninfea, con un fondo di ibisco, ambra, benzoino e vaniglia su un accordo di cuoio. Lo store diventa l’opportunità perfetta per riscoprire questi profumi emblematici in un inedito formato e in una nuova dimensione. Pensata per valorizzare ancora di più l’intensità e la firma olfattiva di ciascuna creazione. Un’esperienza che coinvolge i sensi in modo autentico e immediato.