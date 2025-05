Le righe e i colori Gallo vestono ombrelloni e cuscini nella piscina dell’Augustus Hotel & Resort. In omaggio all’eleganza senza tempo di Forte dei Marmi!

Giuseppe Colombo, anima e motore di Gallo, e l’architetto Vittorio Maschietto, patron dell’Augustus Hotel & Resort, sono legati da un’amicizia autentica, fatta di stima e visione. Due imprenditori, due mondi che si riconoscono in un’estetica affine. E nella capacità di cogliere la bellezza nella semplicità, come in un ramo di pino marittimo o nella venatura di una corteccia. Un’affinità naturale, un dialogo silenzioso di intenti che si traduce in un gusto condiviso.

Così, da una conversazione sotto il sole, è nato un progetto che va oltre la forma: una dichiarazione d’amore per l’eleganza, il saper fare e l’armonia delle cose belle. L’Augustus è da sempre un crocevia di incontri eccellenti per chi ama la Versilia. Quest’estate, gli ospiti dell’Hotel potranno concedersi il piacere di un momento di quiete a bordo piscina, immersi nei colori di questo angolo di mondo. La co-lab con Gallo non è solo un omaggio a Forte dei Marmi, ma un tributo al suo spirito.

Gallo X Augustus Hotel & Resort

Nel cuore del giardino, all’ombra della palma da dattero, la piscina, autentico gioiello dell’Augustus Hotel & Resort, si svela con una veste nuova per la stagione estiva 2025. Cuscini e ombrelloni si tingono di un raffinato color corda, impreziosito dalle iconiche righe asimmetriche di Gallo, declinate nelle sofisticate tonalità del verde e del blu.

La zona bar vede questo stesso pattern di righe decorare la grande parete d’accoglienza, simbolo visivo di questa unione progettuale.Teli di spugna con gli stessi colori avvolgono gli ospiti all’uscita dal bagno. L’anticonformismo elegante e lo spirito libero del brand si intrecciano con la storia dell’Augustus. Luogo simbolo di un’estate chic e spensierata fin dagli anni Cinquanta. Qui, ogni dettaglio rievoca la leggerezza delle vacanze italiane più autentiche. Fatte di luce, vento tra i pini e una libertà sottile, discreta, inconfondibile. Sono gli stessi valori che le righe di Gallo raccontano dal 1927.