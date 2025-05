L’almanacco di oggi, martedì 20 maggio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Questo martedì 20 maggio 2025 si apre con quella calma di fine primavera in cui l’aria ha già il profumo dell’estate, ma la settimana è ancora nel pieno del suo slancio. È un giorno che non pretende troppo, ma chiede di essere preso con il giusto ritmo: sveglio, lucido… e magari con un caffè in mano. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

“Buongiorno! È martedì, il lunedì travestito da giorno produttivo. Fingiamo tutti che funzioni.”

“Il sole c’è (forse), le mail pure (sicuramente): affrontiamole con ironia e una tazza di coraggio.”

“Il martedì è come un sequel ben fatto: sai già com’è andata ieri, ma c’è ancora speranza di cambiare il finale. Buongiorno!”

Nati il 20 maggio

James Stewart (1908–1997). Attore statunitense, volto iconico del cinema hollywoodiano. Ha recitato in pellicole intramontabili come La vita è meravigliosa e La finestra sul cortile, distinguendosi per uno stile recitativo sobrio e autentico.

Al Bano Carrisi (1943). Il cantante dalla voce potente e inconfondibile, nato a Cellino San Marco (BR), compie oggi 80 anni. Ha esordito negli anni ’60 e ha raggiunto il successo internazionale con Romina Power, con cui ha inciso hit come Felicità e Nostalgia canaglia. Oltre alla musica, ha partecipato a numerosi festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Amatissimo dal grande pubblico, ha saputo unire radici popolari e pop internazionale, costruendo una carriera longeva e trasversale in oltre 60 anni di musica.

Joe Cocker (1944–2014). Cantante britannico celebre per la voce roca e intensa. Ha reso memorabile With a Little Help from My Friends, ed è stato uno degli interpreti più autentici della scena rock-blues internazionale.

Cher (1946). Artista poliedrica, cantautrice e attrice statunitense. Ha vinto premi importanti tra cui l’Oscar come miglior attrice. È considerata una delle icone pop più influenti di sempre, capace di reinventarsi in ogni decennio.

Erri De Luca (1950). Scrittore, poeta e intellettuale italiano. Ex militante politico, ha pubblicato romanzi, racconti e saggi, spesso legati ai temi della giustizia sociale e della spiritualità.

Ferruccio de Bortoli (1953). Giornalista di lungo corso, ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore. È considerato una voce autorevole e moderata del giornalismo italiano.

Diego Abatantuono (1955). Attore e sceneggiatore italiano. Iniziò con ruoli comici (celebre il “terrunciello”), ma è passato anche al cinema d’autore, lavorando con registi come Gabriele Salvatores.

Gabriele Muccino (1967). Regista e sceneggiatore italiano. Ha raggiunto il successo con L’ultimo bacio e conquista Hollywood dirigendo La ricerca della felicità con Will Smith.

Maria Chiara Giannetta (1992). Attrice italiana emersa in fiction come Don Matteo e Blanca. Apprezzata per la versatilità, si sta affermando tra i volti giovani più promettenti del panorama televisivo.

Morti il 20 maggio

Cristoforo Colombo (1451–1506). Navigatore ed esploratore genovese, è celebre per aver scoperto il continente americano nel 1492, aprendo la strada all’espansione europea nel Nuovo Mondo. Morì il 20 maggio 1506 a Valladolid, in Spagna, probabilmente a causa di un attacco di cuore.

Clara Schumann (1819–1896). Pianista e compositrice tedesca, fu una delle figure più influenti del Romanticismo musicale. Moglie del compositore Robert Schumann, contribuì significativamente alla diffusione della sua musica e fu una delle prime donne a intraprendere una carriera concertistica internazionale.

Niki Lauda (1949–2019). Pilota automobilistico austriaco, tre volte campione del mondo di Formula 1. Sopravvissuto a un grave incidente nel 1976, tornò alle corse solo sei settimane dopo. Dopo il ritiro, fu imprenditore e dirigente sportivo.

Renato Carosone (1920–2001). Cantautore, pianista e direttore d’orchestra italiano, è stato un innovatore della musica leggera italiana, fondendo jazz, swing e canzone napoletana. Celebre per brani come “Tu vuò fà l’americano”, morì nel sonno il 20 maggio 2001 nella sua casa di Roma.

Il cielo di martedì 20 maggio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, martedì 20 maggio 2025, unisce energia di stabilità e desiderio di rinnovamento, offrendo un’opportunità di crescita equilibrata e significativa.

☀️ Sole in Toro

Il Sole illumina il segno del Toro, portando un’energia stabile e concreta. Questo favorisce la concentrazione su obiettivi a lungo termine e offre l’occasione di consolidare ciò che si è costruito finora. La determinazione e la pazienza sono protagoniste.

🌙 Luna in Acquario

Con la Luna in Acquario, cresce il desiderio di libertà e innovazione. Si aprono spazi per idee originali e connessioni sociali non convenzionali. È un momento perfetto per uscire dagli schemi e coltivare la creatività collettiva.

☿ Mercurio in Toro

Mercurio stimola una comunicazione pratica e ponderata. Si privilegiano decisioni ragionate e un approccio metodico, specialmente in ambito economico e lavorativo. La chiarezza mentale supporta riflessioni profonde e concrete.

♀ Venere in Ariete

Venere porta passione e spontaneità nelle relazioni. Il desiderio di nuove esperienze affettive o di rinnovare legami esistenti è forte. L’entusiasmo e l’audacia animano il cuore e favoriscono incontri stimolanti.

♂ Marte in Leone

L’energia di Marte in Leone infonde coraggio e voglia di emergere. Si sente forte la spinta a prendere il comando e a mostrare il proprio valore con sicurezza. È il momento giusto per lanciarsi in progetti ambiziosi.

♃ Giove in Gemelli

Giove amplia la curiosità e il bisogno di conoscenza. Gli scambi culturali e sociali trovano terreno fertile, mentre la voglia di imparare stimola la mente e rende favorevoli i piccoli viaggi.

♄ Saturno in Pesci

Saturno invita a riflettere sulle responsabilità emotive e spirituali. È un transito che spinge a maturare, consolidando convinzioni profonde e sviluppando una maggiore consapevolezza interiore.

♅ Urano in Toro

Urano continua a portare cambiamenti improvvisi nel campo della sicurezza materiale. Richiede flessibilità e apertura alle novità, spingendo a rinnovare le proprie basi con coraggio.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno ispira nuove intuizioni spirituali e una forte creatività. Favorisce l’ascolto delle emozioni e il contatto con l’immaginazione, aprendo la strada a progetti innovativi.

♇ Plutone retrogrado in Acquario

Plutone invita a una trasformazione profonda nelle relazioni sociali e tecnologiche. Questo periodo retrogrado favorisce il cambiamento interiore e la revisione delle proprie dinamiche di gruppo.

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 20 maggio 2025

Ed ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati del 20 maggio 2025, basata sulle influenze astrologiche del cielo di quel giorno:

1) Toro

Con il Sole e Mercurio nel segno, il Toro gode di un’energia solida e favorevole per mettere radici e portare avanti progetti importanti. La comunicazione è chiara e pragmatica, perfetta per decisioni concrete e anche per consolidare relazioni e affari.

2) Leone

Marte in Leone dona una carica di entusiasmo, coraggio e leadership. Chi è nato sotto questo segno può sfruttare al meglio la giornata per emergere, mostrare la propria creatività e avviare iniziative ambiziose con sicurezza.

3) Acquario

La Luna e Plutone in Acquario stimolano innovazione, originalità e trasformazione interiore. Questo è un momento ideale per chi cerca di rinnovare le proprie idee o di affrontare cambiamenti sociali e personali con energia e consapevolezza.

4) Ariete

Venere e Nettuno in Ariete accendono passione e ispirazione, favorendo le relazioni e la creatività. È dunque un buon momento per avviare nuovi progetti affettivi o artistici, con un pizzico di audacia e sensibilità.

5) Gemelli

Giove in Gemelli amplia la curiosità e la voglia di apprendere. I Gemelli possono quindi approfittare di questa energia per coltivare rapporti sociali, espandere le conoscenze e intraprendere piccoli viaggi o nuove esperienze stimolanti.