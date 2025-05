L’almanacco di oggi, lunedì 12 maggio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Lunedì 12 maggio segna l’inizio di una nuova settimana, con tutte le sfide e le opportunità che ogni lunedì porta con sé. Dopo il relax della domenica dedicato alla Festa della Mamma, è tempo di riattivare le energie, rimettere in moto la mente e affrontare il lunedì con un sorriso, o almeno con un buon caffè! Ecco tre frasi per augurare un buongiorno speciale:

“Il lunedì è come il Wi-Fi: ci mette un po’ ad attivarsi… ma poi si riparte! Buongiorno e settimana in download positivo!”

“Oggi serve coraggio, caffè e una buona dose di ironia: buon lunedì a chi combatte con la sveglia e vince con il sorriso!”

“Non è un lunedì qualsiasi: è l’occasione perfetta per fare meglio di ieri (o almeno per non dimenticare le chiavi di casa). Buongiorno!”

Nati il 12 maggio

Katharine Hepburn (1907–2003). Attrice statunitense, considerata una delle più grandi interpreti della storia del cinema. Vinse quattro premi Oscar come miglior attrice protagonista, un record tuttora imbattuto. Celebre per ruoli in film come Indovina chi viene a cena? e Sul lago dorato.

Burt Bacharach (1928–2023). Compositore e pianista statunitense, autore di numerose canzoni di successo nel XX secolo. Ha collaborato con artisti come Dionne Warwick e ha vinto tre premi Oscar e sei Grammy Awards. ​

Zdeněk Zeman (1947). Allenatore di calcio ceco naturalizzato italiano, noto per il suo stile offensivo e spettacolare. Ha guidato diverse squadre italiane, tra cui Foggia, Roma e Lazio, lasciando un’impronta significativa nel calcio italiano. ​

Luca Barilla (1960). Imprenditore italiano, vicepresidente del Gruppo Barilla, una delle principali aziende alimentari al mondo. Ha contribuito all’espansione internazionale dell’azienda di famiglia. ​

Rishi Sunak (1980). Politico britannico, leader del Partito Conservatore e Primo Ministro del Regno Unito dal 2022. È il primo premier britannico di origine indiana e ha ricoperto in precedenza il ruolo di Cancelliere dello Scacchiere. ​

Rami Malek (1981). Attore statunitense, noto per il ruolo di Elliot Alderson nella serie Mr. Robot e per l’interpretazione di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, che gli è valso l’Oscar come miglior attore nel 2019. ​

Andrew Howe (1985). Ex atleta italiano specializzato nel salto in lungo e nella velocità. Detiene il record italiano nel salto in lungo con 8,47 m e ha vinto medaglie in competizioni europee e mondiali.

Frenkie de Jong (1997). Calciatore olandese, centrocampista del Barcellona e della nazionale dei Paesi Bassi. Apprezzato per la sua visione di gioco, tecnica e intelligenza tattica.

12 maggio: 30 anni senza Mia Martini

A trent’anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, resta vivo e pulsante nel cuore della musica italiana. Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947, Mimì – come la chiamavano tutti – ha lasciato un’impronta profonda, grazie alla sua voce unica, capace di esprimere dolore, forza, dolcezza e passione con rara autenticità.

Mia Martini ha attraversato diverse stagioni della musica italiana, conquistando il pubblico fin dagli anni Settanta con brani come “Piccolo uomo” e “Minuetto”, che le valsero enorme successo e riconoscimenti prestigiosi. Dopo un periodo di silenzio, tornò alla ribalta negli anni Ottanta con la struggente “Almeno tu nell’universo” (1989), brano che divenne immediatamente un classico.

La sua carriera, pur ricca di premi e applausi, fu segnata anche da ingiuste dicerie e ostilità nel mondo discografico, che la costrinsero per anni all’isolamento artistico. Nonostante tutto, Mimì non smise mai di cantare con l’anima. Mia Martini era una donna riservata, sensibile, profondamente legata alla sorella Loredana Bertè, con cui visse un rapporto intenso e a tratti complicato. La sua fragilità era la stessa che rendeva così straordinaria la sua voce. Amava la poesia, la spiritualità, i gatti e la libertà, e cercò sempre autenticità nelle relazioni e nella musica.

La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo è nel 1995 con “E non finisce mica il cielo”, scritta da Ivano Fossati, dove riceve il Premio della Critica, che viene istituito proprio per la sua interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua scomparsa, prende il nome di Premio della Critica “Mia Martini”.

Fu trovata senza vita nella sua casa di Cardano al Campo pochi mesi dopo, il 12 maggio 1995, all’età di 47 anni. La sua morte lasciò un vuoto immenso nella musica italiana, che solo negli anni successivi ha saputo restituirle il posto che meritava.

Oggi, a trent’anni di distanza, Mia Martini vive nei versi delle sue canzoni, nei ricordi di chi l’ha conosciuta e nelle emozioni di chi ancora oggi la scopre per la prima volta. La sua voce non è mai stata dimenticata. E non lo sarà.

Il cielo di lunedì 12 maggio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

​Lunedì 12 maggio 2025 si apre con una potente Luna Piena in Scorpione, nota come “Luna dei Fiori”, che intensifica le emozioni e invita all’introspezione. Invita all’introspezione e a lasciare andare ciò che non serve più.​

☀️ Sole in Toro

Il Sole nel Toro favorisce la stabilità, la concretezza e il piacere dei sensi. I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) possono sentirsi particolarmente energici e centrati, mentre i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) potrebbero avvertire un rallentamento, utile per riflessioni costruttive.​

🌕 Luna Piena in Scorpione

La Luna Piena in Scorpione porta a galla emozioni profonde e desideri nascosti. È un momento propizio per il rilascio di vecchi schemi e per la trasformazione interiore. I segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) possono sentirsi particolarmente intuitivi, mentre i segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) potrebbero avvertire un bisogno di connessioni più autentiche.​

☿️ Mercurio in Toro

Mercurio in Toro favorisce una comunicazione pratica e ponderata. È un buon momento per prendere decisioni con calma e per concentrarsi su progetti a lungo termine. I segni di Terra possono trovare chiarezza mentale, mentre i segni Mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) potrebbero dover rallentare il ritmo.​

♀️ Venere in Ariete

Venere in Ariete stimola la passione e l’iniziativa nelle relazioni. I segni di Fuoco possono sentirsi più audaci in amore, mentre i segni di Terra potrebbero cercare maggiore sicurezza e stabilità.​

♂️ Marte in Leone

Marte in Leone accende il desiderio di esprimersi e di perseguire obiettivi con determinazione. I segni di Fuoco possono sentirsi particolarmente motivati, mentre i segni Fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) potrebbero dover gestire tensioni legate all’ego.​

♃ Giove in Gemelli

Giove in Gemelli espande la curiosità e la voglia di apprendere. I segni d’Aria possono beneficiare di nuove opportunità, mentre i segni Mobili dovrebbero evitare la dispersione e concentrarsi su obiettivi chiari.​

♄ Saturno in Pesci

Saturno in Pesci invita a costruire con empatia e senso di responsabilità. I segni Mobili sono chiamati a definire nuove basi emotive e spirituali, mentre i segni Cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) potrebbero dover affrontare sfide legate alla disciplina.​

♅ Urano in Toro

Urano in Toro continua a portare innovazioni nel settore economico e nei valori personali. I segni Fissi affrontano cambiamenti imprevisti che aprono nuove possibilità. L’adattabilità si rivela essenziale.​

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno in Ariete apre una fase di sogni audaci e ispirazioni coraggiose. I segni Cardinali sentono nascere ideali da seguire, ma è importante distinguere tra realtà e illusione.​

♇ Plutone in Acquario (retrogrado)

Plutone in Acquario favorisce una trasformazione profonda delle strutture sociali e collettive. I segni Fissi attraversano una fase di rinnovamento radicale. Il bisogno di libertà interiore e cambiamento positivo si fa sentire con intensità.​

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 12 maggio 2025

Ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di lunedì 12 maggio 2025, basata sul cielo astrologico del giorno dominato dalla Luna Piena in Scorpione e da forti energie planetarie nei segni di Terra, Fuoco e Aria:

1) Scorpione

Con la Luna Piena nel segno, lo Scorpione si trova al centro dell’energia lunare più intensa del mese. Intuizioni forti, rinnovamento emotivo e un’ottima capacità di chiudere ciò che non serve più. Le emozioni profonde si trasformano in forza personale. Giornata ideale per rigenerarsi e prendere decisioni coraggiose.

2) Toro

Il Sole nel segno dona centratura, vitalità e concretezza. Con Mercurio e Urano a favore, i nativi Toro vivono una giornata di grande lucidità mentale, stabilità affettiva e buone notizie in campo economico. Ottimo momento per iniziare o consolidare progetti a lungo termine.

3) Gemelli

Giove nel segno spalanca le porte a nuove opportunità. Comunicazione brillante, idee fortunate e possibilità di contatti interessanti rendono questo lunedì frizzante e produttivo. Ottimo per chi lavora con le parole o ha in ballo una trattativa.

4) Pesci

Saturno nel segno dona equilibrio e determinazione, mentre la Luna Piena in Scorpione favorisce la riflessione interiore e i passi consapevoli. I Pesci possono affrontare questioni importanti con calma e saggezza. Buon giorno per chiarimenti o decisioni legate alla carriera.

5) Leone

Marte in Leone dà una spinta poderosa all’azione. Grinta, carisma e voglia di mettersi in gioco accompagnano i nativi in ogni sfida. Attenzione solo a non forzare troppo la mano: chi saprà dosare l’energia raccoglierà risultati brillanti, soprattutto in ambito creativo o sportivo.