Boss ha annunciato S.Coups, rapper, cantante, cantautore e leader del gruppo K-pop di fama mondiale Seventeen, come il nuovo global ambassador del marchio. In questa co-lab, la star indosserà tutti i look del brand in occasione di apparizioni pubbliche ed eventi. Sarà presente anche nelle prossime campagne del marchio entrando a far parte nella storia di Boss.

E come ha affermato proprio il leader della boy band coreana: “Sono incredibilmente onorato di unirmi a BOSS come ambassador del marchio. Per me BOSS rappresenta stile ed eleganza. Non vedo l’ora di portare la mia energia e il mio amore per la moda in questa entusiasmante co-lab, di indossare gli iconici look BOSS e di entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo attraverso le campagne e gli eventi BOSS”.

S.Coups X Boss

Rinomato per la sua potente leadership nella band e per il suo stile distintivo, S.Coups ha svolto un ruolo centrale nel successo dei Seventeen. La sua estetica si allinea naturalmente con l’identità di Boss, rendendo la partnership un riflesso perfetto dei valori condivisi. Quest’anno ricorre poi anche il decimo anniversario del debutto dell’artista. Un traguardo super significativo che sarà sottolineato dall’attesissimo ritorno dei Seventeen a maggio.

S.Coups, nome d’arte di Choi Seung-cheol, ha debuttato ufficialmente come leader del gruppo K-pop Seventeen nel 2015. Sotto la sua guida, il gruppo ha realizzato diversi album da milioni di copie vendute, tour mondiali da tutto esaurito e hanno vinto premi prestigiosi in tutta l’Asia. “Conosciuto per la sua straordinaria leadership e il suo stile sofisticato, S.Coups porta con sé una presenza audace sia sul palco che fuori, dando il tono a una potente sinergia con Boss”, ha affermato il marchio in una nota.