Ferragamo ha rinnovato il dialogo fra moda e natura con la sua nuova capsule collection Back to Earth dedicata alla bellezza della Terra!

Le parole di Salvatore Ferragamo “Se la si lascia libera di farlo, la natura sa guarire ogni ferita” guidano il concetto della capsule Back to Earth. Già negli anni ’40, il Fondatore esplorava materiali innovativi, di recupero e di origine naturale. Come paglia, sughero e canapa, anticipando dunque il dialogo tra moda e sostenibilità. La maison celebra ora la bellezza rigenerativa del nostro pianeta con una collezione di Ready-to-Wear e accessori che esalta materiali di origine naturale ed il Made in Italy.

Back To Earth non è solo una collezione ma un vero e proprio viaggio emozionale e sensoriale nei materiali, nei colori e nel territorio italiano, tanto caro al marchio. Il risultato? Basato sull’armonia tra etica ed estetica, tra funzione e forma, è una collezione donna e uomo che unisce design e artigianalità. Ribadendo così l’impegno di Ferragamo verso un lusso più consapevole e rispettoso:non è solo una collezione ma un vero e proprio viaggio emozionale e sensoriale nei materiali, nei colori e nel territorio italiano, tanto caro al marchio.

Ferragamo Back To Earth

La collezione Ready-to-Wear di Ferragamo è in cotone e seta. Invece gli accessori sono in pellami a concia vegetali. I tessuti sono trattati con tinture e stampe innovative. Ottenute con l’utilizzo di polveri minerali come il marmo, terre tintorie e carbone vegetale.

In particolare il cotone proviene interamente da filiere italiane, con coltivazioni in Puglia e in Sicilia. La capsule propone anche un modello dell’iconica ballerina della maison con tomaia in pelle conciata al vegetale e suola in gomma di origine naturale.

Infine una reinterpretazione della borsa Hug. Questa edizione limitata è in pelle da filiera interamente italiana. Conciata al vegetale e lavorata in stabilimenti che rispettano i più alti standard ambientali e sociali certificati. I componenti in pelle derivanti dalla lavorazione a trafori della borsa vengono valorizzati per creare charm floreali. Mentre la pouch interna, rimovibile e intercambiabile, è in seta con fodera in cotone.