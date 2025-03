L’almanacco di oggi, sabato 22 marzo 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Il weekend è finalmente arrivato e con esso la voglia di staccare la spina e dedicarsi a ciò che più ci piace. Questo sabato 22 marzo è l’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi o semplicemente godersi un po’ di tempo per sé. Che sia una giornata di avventure o di puro relax, iniziarla con il giusto spirito fa la differenza! Ecco tre frasi per augurare buongiorno

“Oggi è sabato: sveglia senza fretta, colazione senza orologio e pigiama fino a nuovo ordine. Buongiorno!”

“Il caffè è pronto, il weekend è iniziato e la lista delle cose da non fare è già lunghissima. Buona giornata!”

“Buongiorno! Oggi puoi svegliarti con calma… oppure girarti dall’altra parte e rimandare tutto a lunedì.”

Frase del giorno

«Bisogna avere sempre una mente aperta, ma non così aperta che il cervello caschi per terra». Piero Angela.

Personaggi celebri nati il 22 marzo

Tra le personalità celebri in vari campi nate il 22 marzo ricordiamo:

Nino Manfredi (1921-2004): Attore, regista e sceneggiatore italiano, considerato uno dei principali interpreti della commedia all’italiana.

William Shatner (1931): Attore canadese, celebre per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie televisiva “Star Trek”.

Fausto Bertinotti (1940): Politico italiano, ex segretario di Rifondazione Comunista e presidente della Camera dei Deputati.

George Benson (1943): Cantante e chitarrista statunitense, riconosciuto come uno dei più grandi chitarristi nella storia del jazz e R&B.

Goran Bregović (1950): Compositore serbo, noto per le sue colonne sonore e per aver fuso la musica tradizionale balcanica con altri generi.

Giulia Bongiorno (1966): Avvocato e politica italiana, nota per la sua carriera forense e per il suo impegno politico.

Mario Cipollini (1967): Ex ciclista italiano, soprannominato “Re Leone”, considerato uno dei migliori velocisti di tutti i tempi.

Reese Witherspoon (1976): Attrice statunitense, vincitrice di un premio Oscar, nota per film come “La rivincita delle bionde” e “Quando l’amore brucia l’anima”.

Lea T (1981): Modella brasiliana, figlia del calciatore Toninho Cerezo, nota per essere una delle prime modelle transgender ad aver raggiunto la fama internazionale.

Constance Wu (1982): Attrice statunitense, celebre per i suoi ruoli in serie televisive come “Fresh Off the Boat” e nel film “Crazy Rich Asians”.

Tyler Oakley (1989): Youtuber e attivista statunitense, noto per i suoi video su temi LGBTQ+ e per il suo impegno sociale.

Nick Robinson (1995): Attore statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Jurassic World” e “Tuo, Simon”.

Personaggi celebri morti il 22 marzo

Ecco invece alcune personalità decedute il 22 marzo:

Paul Verhoeven (1901-1975): Regista e attore tedesco, noto per il suo contributo al cinema tedesco sia prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale.

William Hanna (1910-2001): Regista, produttore televisivo e cinematografico statunitense, co-fondatore della Hanna-Barbera, celebre per la creazione di cartoni animati come “Tom & Jerry” e “I Flintstones“.

Tomas Milian (1933-2017): Attore, sceneggiatore e cantante cubano naturalizzato italiano, noto per i suoi ruoli in film poliziotteschi italiani degli anni ’70 e ’80, come la serie del “Monnezza“.

Il cielo di sabato 22 marzo 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, sabato 22 marzo 2025, offre un mix di energie che, se ben indirizzate, possono portare crescita e rinnovamento a tutti i segni zodiacali. Analizziamo le posizioni dei principali corpi celesti e le loro possibili influenze.

☀️ Sole in Ariete

Il Sole si trova a 1°15′ nel segno dell’Ariete. Questa posizione porta energia, iniziativa e una spinta verso nuovi inizi. I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) possono sentirsi particolarmente vitali e motivati.

🌕 Luna in Sagittario

La Luna è a 21°42′ nel Sagittario. Questa configurazione favorisce l’ottimismo e il desiderio di avventura. I segni di fuoco e d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) potrebbero avvertire un impulso a esplorare nuove idee o luoghi.

☿️ Mercurio in Ariete

Mercurio transita a 7°01′ nell’Ariete. Questo transito stimola la comunicazione diretta e spontanea. I segni di fuoco e d’aria possono beneficiare di una maggiore chiarezza mentale e prontezza nel prendere decisioni.

♀️ Venere in Pesci

Venere è entrata nei Pesci il 3 marzo. Questa posizione esalta la sensibilità e l’empatia nelle relazioni. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) e di terra (Toro e Capricorno) potrebbero vivere momenti di maggiore connessione emotiva.

♂️ Marte in Ariete

Marte si trova in Ariete, conferendo determinazione e assertività. Tuttavia, è importante per tutti i segni canalizzare questa energia in modo costruttivo per evitare conflitti.

♃ Giove in Gemelli

Giove transita nel segno dei Gemelli, favorendo l’apprendimento e la comunicazione. I segni d’aria e di fuoco possono trovare opportunità di crescita personale attraverso nuove conoscenze e interazioni sociali.

♄ Saturno e ♆ Nettuno in Pesci

Saturno e Nettuno si trovano nei Pesci, ed invitano a un equilibrio tra sogni e realtà. I segni d’acqua e di terra possono sentirsi spinti a concretizzare le proprie visioni, mantenendo però un approccio pratico.

♅ Urano in Toro

Urano permane nel Toro, portando cambiamenti nel campo delle finanze e dei valori personali. I segni di terra e d’acqua potrebbero sperimentare trasformazioni in queste aree, incoraggiando l’adattabilità.

Segni zodiacali fortunati di sabato 22 marzo 2025

Ed ecco infine i cinque segni più fortunati della giornata di oggi. Con il Sole e Marte in Ariete, la Luna in Sagittario e Giove in Gemelli, alcuni segni beneficiano di un’ondata di fortuna e opportunità. Scopriamo la top 5 dei segni più favoriti della giornata.

1° posto – Ariete

L’Ariete è il grande protagonista della giornata. Il Sole, Mercurio e Marte nel segno offrono energia, sicurezza e determinazione. Le idee prendono forma rapidamente, mentre il supporto di Giove in Gemelli amplifica le opportunità di successo. È il momento perfetto per agire senza esitazioni.

2° posto – Sagittario

Con la Luna nel segno, il Sagittario vive una giornata all’insegna dell’ottimismo e dell’entusiasmo. Giove in Gemelli favorisce la comunicazione e la socialità, mentre il Sole in Ariete dona una carica di vitalità. Occasioni di crescita e belle sorprese in arrivo.

3° posto – Gemelli

Giove nel segno continua a portare fortuna e nuove prospettive. Le energie della giornata favoriscono incontri interessanti, progetti creativi e opportunità lavorative. L’influenza della Luna in Sagittario potrebbe regalare momenti emozionanti e qualche sorpresa inaspettata.

4° posto – Leone

L’energia del Sole in Ariete e della Luna in Sagittario accende il Leone, portando fiducia e nuove occasioni. È un giorno perfetto per mettersi in gioco e ricevere riconoscimenti. L’amore e le relazioni sociali sono particolarmente favorite.

5° posto – Acquario

L’Acquario trova nel transito di Giove in Gemelli un prezioso alleato per ampliare orizzonti e fare nuove esperienze. La Luna in Sagittario stimola la curiosità e la voglia di avventura. Un sabato ricco di spunti interessanti e opportunità da cogliere al volo.