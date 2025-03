Tutto pronto per Casaidea 2025, la fiera dedicata all’arredamento e al design. L’evento si svolge da oggi al 22 marzo alla Fiera di Roma.

Al via Casaidea 2025, la fiera che propone tante novità di design per spazi interni ed esterni. Il taglio del nastro è fissato per oggi, sabato 22 marzo, alle ore 11:30. Alla cerimonia parteciperanno importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio, e Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Saranno presenti inoltre Giordano Rapaccioni, Segretario CNA Roma, e Michelangelo Melchionno, Presidente della Fondazione della Mobilità del Lazio. Ad accoglierli sarà Massimo Prete, Presidente di MOA Società Cooperativa, organizzatrice dell’evento. Da non dimenticare che l’ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati di design.

Casaidea 2025: le novità per indoor e outdoor

Casaidea 2025 offre un’ampia selezione di soluzioni innovative per arredare la casa, con uno sguardo attento a innovazione e tradizione. In particolare grandi protagonisti sono gli spazi esterni, che diventano un’estensione dell’abitazione grazie a complementi d’arredo pensati per trasformare terrazzi e giardini in ambienti accoglienti e funzionali.

Per quanto riguarda gli interni, il design punta su eleganza, sostenibilità e versatilità, con arredi pensati per adattarsi alle diverse esigenze quotidiane. Ogni ambiente diventa così multifunzionale, capace di unire estetica e praticità.

Artigianato e sostenibilità al centro della scena

Un altro aspetto fondamentale di Casaidea 2025 è la valorizzazione dell’artigianato di alta qualità, con oltre 60 imprese ospitate negli stand della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio. Anche la sostenibilità gioca un ruolo chiave: dalle vernici atossiche ai materiali riciclati, fino alle soluzioni a basso impatto energetico.

L’obiettivo principale è creare spazi che rispettino l’ambiente senza rinunciare allo stile. Questa tendenza non si limita ai materiali, ma coinvolge l’intero processo produttivo, promuovendo soluzioni ecologiche a 360 gradi.

50 anni di eccellenza nel design

Casaidea è senza dubbio un appuntamento di rilievo nel settore dell’arredamento. Fin dal 1975, MOA Società Cooperativa lavora per valorizzare l’eccellenza del design italiano, proponendo ogni anno le migliori soluzioni per ogni stile ed esigenza.

Casaidea 2025 rappresenta dunque un’occasione imperdibile per chi ama la casa e vuole scoprire in anteprima le tendenze del futuro.