L’almanacco di oggi, domenica 16 marzo 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

La domenica è il giorno perfetto per rallentare, dedicarsi al relax e ricaricare le energie per la nuova settimana. Questo 16 marzo 2025 porta con sé l’aria frizzante della primavera che si avvicina, regalando una luce nuova alle giornate. È il momento ideale per coccolarsi, godersi un po’ di tempo libero e affrontare la giornata con il sorriso.

Ecco qualche frase per augurare buongiorno oggi, domenica 16 marzo 2025:

“Domenica è quel giorno in cui il caffè ha il diritto di raffreddarsi perché il tempo scorre lento. Rilassati, sorridi e goditi ogni momento. Buona domenica!”

“Oggi la sveglia non suona, i pensieri dormono e la giornata scorre al ritmo del buonumore. Che questa domenica sia leggera e piena di sorrisi!”

“Domenica: il giorno perfetto per abbracciare il divano, coccolare i sogni e brindare alla vita… magari con un caffè doppio! Buona giornata!”

Frase del giorno

«Quando finalmente mi sono presa il tempo di guardare nel cuore di un fiore, si è aperto un mondo completamente nuovo; un mondo in cui ogni passeggiata in campagna sarebbe stata un’avventura, in cui ogni giardino sarebbe diventato un luogo incantato.» Grace Kelly.

Personaggi celebri nati il 16 marzo

Tra le personalità che si sono distinte in vari campi nate il 16 marzo ricordiamo:

Jerry Lewis (1926-2017). Nato il 16 marzo 1926 a Newark, New Jersey, Jerry Lewis, il cui vero nome era Joseph Levitch, è stato un comico, attore e regista statunitense. La sua carriera decollò negli anni ’40 in coppia con Dean Martin, formando il duo comico “Martin and Lewis”. Dopo la separazione, Lewis proseguì con successo la carriera cinematografica, dirigendo e interpretando film come “The Nutty Professor” (1963). È deceduto il 20 agosto 2017 a Las Vegas.

Franca Leosini (1934). Nata il 16 marzo 1934 a Napoli, Franca Leosini, all’anagrafe Franca Lando, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Laureata in Lettere Moderne, ha iniziato la carriera giornalistica collaborando con “L’Espresso”, dove realizzò nel 1974 l’intervista “Le zie di Sicilia” con Leonardo Sciascia. Successivamente, ha diretto la rivista “Cosmopolitan” e lavorato per “Il Tempo”. In Rai, è nota per il programma “Storie maledette”, in cui intervista persone coinvolte in casi giudiziari.

Bernardo Bertolucci (1941-2018). Regista italiano nato il 16 marzo 1941. Autore di film celebri come “Ultimo tango a Parigi” e “L’ultimo imperatore”, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. È scomparso nel 2018.

Valerio Aspromonte (1987). Schermidore italiano nato il 16 marzo 1987. Specializzato nel fioretto, ha vinto la medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012.

Personaggi celebri morti il 16 marzo

Ed ecco invece alcune celebrità che sono morte il 16 marzo:

Selma Lagerlöf (20 novembre 1858 – 16 marzo 1940). Scrittrice svedese, prima donna a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1909. È nota per opere come “La saga di Gösta Berling” e “Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson”.

Constantin Brâncuși (19 febbraio 1876 – 16 marzo 1957). Scultore rumeno naturalizzato francese, considerato uno dei pionieri della scultura moderna. Le sue opere, come “Il bacio” e “La colonna senza fine”, sono celebri per le forme semplici e l’uso innovativo dei materiali.

Albert Hackett (16 febbraio 1900 – 16 marzo 1995). Drammaturgo e sceneggiatore statunitense, noto per aver co-scritto con la moglie Frances Goodrich adattamenti teatrali e cinematografici di successo, tra cui “La vita è meravigliosa” e “Il diario di Anna Frank”.

Carmelo Bene (1 settembre 1937 – 16 marzo 2002). Attore, regista e drammaturgo italiano, figura centrale del teatro d’avanguardia. Conosciuto per le sue interpretazioni innovative e provocatorie, ha rivoluzionato la scena teatrale italiana con opere come “Nostra Signora dei Turchi”.

Bice Biagi (5 maggio 1947 – 16 marzo 2023). Giornalista italiana, figlia del celebre giornalista Enzo Biagi. Nel corso della sua carriera, ha diretto riviste come “Insieme”, “Intimità” e “Novella 2000”, contribuendo al panorama editoriale italiano.

Frank Sinatra Jr. (10 gennaio 1944 – 16 marzo 2016). Cantante e direttore d’orchestra statunitense, figlio del leggendario Frank Sinatra. Ha seguito le orme del padre nel mondo della musica, esibendosi in numerosi concerti e spettacoli televisivi.

Il cielo di di domenica 16 marzo 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Vediamo ora le configurazioni planetarie di oggi, domenica 16 marzo 2025, e come le posizioni dei pianeti influenzano i segni zodiacali. È una giornata che offre opportunità per riflessioni profonde e nuove iniziative.

🌞 Sole in Pesci

Il Sole si trova a 25°42′ dei Pesci, ed incoraggian empatia e creatività. I segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) possono sentirsi particolarmente ispirati, mentre i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) potrebbero avvertire il bisogno di connettersi con le proprie emozioni.

🌕 Luna in Bilancia

La Luna transita a 15°13′ della Bilancia, e favorisce equilibrio e armonia nelle relazioni. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) traggono beneficio da questa energia, trovando facilità nella comunicazione e nella collaborazione.

☿️ Mercurio in Ariete

Mercurio è a 9°32′ dell’Ariete, e stimola pensieri rapidi e decisioni impulsive. I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) possono sentirsi particolarmente energici mentalmente, mentre gli altri segni dovrebbero ponderare le scelte prima di agire.

♀️ Venere in Pesci

Venere si trova negli ultimi gradi dei Pesci, esaltando sensibilità e romanticismo. I segni d’acqua possono vivere momenti di intensa connessione emotiva, mentre i segni di terra potrebbero riscoprire il piacere delle piccole cose.

♂️ Marte in Leone

Marte che transita nel Leone infonde coraggio e determinazione. I segni di fuoco avvertono una spinta verso l’azione, mentre i segni d’aria possono utilizzare questa energia per progetti creativi.

♃ Giove in Gemelli

Giove staziona nei Gemelli, ampliando curiosità e desiderio di apprendimento. I segni d’aria beneficiano di opportunità di crescita personale, mentre i segni di fuoco possono trovare nuove avventure intellettuali.

♄ Saturno in Acquario

Saturno è in Acquario, e promuove responsabilità sociale e innovazione. I segni d’aria sentono l’influenza di strutture solide, mentre i segni di terra possono implementare idee progressiste nei loro piani.

♅ Urano in Toro

Urano staziona nel Toro, ed introduce cambiamenti nel campo finanziario e dei valori personali. I segni di terra possono affrontare trasformazioni significative, mentre i segni d’acqua potrebbero rivedere le proprie priorità.

♆ Nettuno in Pesci

Nettuno in Pesci accentua intuizione e spiritualità. I segni d’acqua sono particolarmente ricettivi a queste vibrazioni, mentre gli altri segni possono esplorare nuove dimensioni della propria coscienza.

♇ Plutone in Capricorno

Plutone transita nel Capricorno, spingendo verso trasformazioni profonde nelle strutture e nelle ambizioni personali. I segni di terra sentono l’esigenza di rinnovamento, mentre i segni d’acqua possono affrontare cambiamenti emotivi significativi.

Segni zodiacali fortunati di domenica 16 marzo 2025

Ed ecco infine la classifica dei cinque segni zodiacali più fortunati di oggi, domenica 16 marzo 2025, in base alle influenze astrali della giornata:

1. Pesci

Il Sole e Venere nel segno portano armonia, fortuna e momenti di intensa connessione emotiva. L’amore e le relazioni brillano, mentre la creatività è al massimo livello.

2. Leone

Marte dona un’energia potente e determinata, spingendo verso il successo in ambito lavorativo e personale. È una giornata perfetta per cogliere nuove opportunità.

3. Gemelli

Giove nel segno amplifica la curiosità e apre porte inaspettate. Buona fortuna nelle comunicazioni, negli incontri e nelle decisioni che riguardano il futuro.

4. Toro

Urano regala cambiamenti positivi, soprattutto sul piano finanziario. È il momento di investire in sé stessi e nelle proprie idee senza esitazioni.

5. Bilancia

La Luna in Bilancia porta equilibrio e armonia nelle relazioni. È una giornata favorevole per rafforzare i legami e prendere decisioni importanti con chiarezza.