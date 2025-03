Festa del Papà 2025, regali personalizzati e di tendenza per il 19 marzo

Che sia sportivo, amante del fai da te o all’ultima moda… qui i regali personalizzati e di tendenza da donare il 19 marzo per la Festa del Papà 2025!

Il 19 marzo è alle porte, e la corsa al regalo perfetto per la Festa del Papà 2025 è ufficialmente iniziata. Ormai i doni sono sempre più mirati, in perfetta sintonia con le passioni di chi li riceve.

Questa attenzione alla personalizzazione accomuna l’Italia e i principali Paesi europei, dove il regalo perfetto sta diventando un modo per dimostrare quanto conosciamo davvero i nostri padri. Senza dubbio i regali di tendenza in occasioni di questa ricorrenza sono davvero tantissimi e rispondono ai gusti di tutti.

Festa del Papà 2025, i regali per i papà che amano i profumi

Per rendere omaggio alla Festa del Papà 2025, Gutteridge propone il nuovo profumo Gutteridge Capri. Una fragranza fresca, fruttata e accattivante, che racchiude l’essenza del Mediterraneo.

Le note di testa di arancia e limone di Capri si fondono con un cuore di frutta mediterranea, mentre il fondo avvolgente di muschio bianco, ambra e bacche di vaniglia del Madagascar dona un tocco sofisticato e irresistibile.

Fra le fragranze, l’inclusione di ingredienti come il caffè non è solo una questione di piacere olfattivo, ma anche di benefici emotivi e psicologici, e J’Ose di EISENBERG ne è il perfetto esempio. ​

Con la sua energia naturale, il caffè stimola la mente e migliora l’umore. Una nota calda e avvolgente, che dà una sensazione di freschezza immediata e di profondità alla composizione. La sua presenza dona vitalità, perfetta per i papà che cercano un profumo che sia energizzante e stimolante.

Da Giardini di Toscana c’è Blu Mare. Un profumo fresco e avvolgente che richiama il mare, ideale per i papà che, come l’incontro tra terra e mare, trasmettono freschezza e stabilità.

Festa del Papà 2025, cosa regalare ai papà sempre un passo avanti​

Un regalo perfetto per celebrare la Festa del Papà 2025 con stile e responsabilità: le sneakers Eco-Rock di Harmont & Blaine uniscono estetica contemporanea e attenzione per l’ambiente. La loro suola, caratterizzata da un effetto roccia, è infatti realizzata grazie al riuso e al ricondizionamento di suole di scarto e in disuso.

Un’idea regalo che va oltre il semplice accessorio: un simbolo di eleganza casual e di impegno per un futuro più sostenibile.

Da Pittarosso i mocassini più classici ed eleganti, perfetti per l’ufficio o le occasioni speciali, dove il comfort incontra uno stile senza tempo.

Per il papà sportivo? Timberland ha le proposte perfette per ogni stile. Sia un regalo contemporaneo come gli scarponcini o un classico intramontabile come le scarpe da barca.

I regali per i papà che amano esprimere personalità

Per la Festa del Papà 2025, DoDo presenta una novità che unisce stile e versatilità: il nuovo bracciale rondelle in plastica riciclata ispirato alle sfumature del denim, con dettagli in argento 925.Un mix contemporaneo che reinterpreta l’eleganza quotidiana con un twist fresco e senza sforzo.

Il denim incontra il design del brand in una palette di tonalità intense e rilassate, perfette per chi ama esprimere la propria personalità con un accessorio essenziale ma mai scontato. Le componenti in argento aggiungono un tocco luminoso e raffinato.

Tra le proposte più esclusive di Luigi Verga Orologi, spiccano il modello Classic Worldtimer, che unisce sofisticatezza e innovazione e il modello Slimline Perpetual Calendar Manufacture, realizzato solo in 135 esemplari, entrambi di Frederique Constant; il modello Clifton 10518, e il modello Riviera 10746, un’icona di stile rivisitata in occasione del suo cinquantesimo anniversario, entrambi di Baume et Mercier.

Festa del Papà 2025, i doni per i papà che amano festeggiare a casa