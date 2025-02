Con 5,8 milioni di followers, Monica Bellucci è l’attrice italiana più seguita su Instagram. Al secondo posto Luca Argentero, terza Claudia Gerini.

Monica Bellucci, icona del cinema italiano e internazionale, è anche la più seguita tra gli attori italiani su Instagram. L’incredibile seguito di 5,8 milioni di followers conferma la sua indiscutibile popolarità anche nel mondo dei social media. Supera di gran lunga Luca Argentero, che si trova al secondo posto con 2,3 milioni di follower.

I social media, e in particolare Instagram, sono oggi uno strumento fondamentale per gli attori e le attrici, che li utilizzano per interagire direttamente con i fan, condividere momenti della loro vita privata e professionale, e mantenere alta l’attenzione su di sé. Non è solo il successo cinematografico o televisivo a determinare la popolarità, ma anche la capacità di attrarre l’interesse online.

Gli attori italiani più seguiti su Instagram: al primo posto Monica Bellucci

Monica Bellucci è un’attrice di fama mondiale, conosciuta per la sua straordinaria bellezza e il suo talento. Tra i suoi ruoli più celebri c’è quello in Malèna (2000), film che l’ha catapultata sulla scena internazionale, dove interpreta una donna di straordinaria bellezza che diventa oggetto di desiderio e pettegolezzo in una Sicilia segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Un altro grande successo arriva con Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003), nei quali interpreta Persephone, un personaggio enigmatico che affascina il pubblico. La sua carriera ha toccato anche temi più drammatici, come nel film La Passione di Cristo (2004), dove interpreta Maria Maddalena sotto la direzione di Mel Gibson, portando sullo schermo una performance intensa e carica di emozioni.

Monica Bellucci ha anche fatto parte del mondo di James Bond in Spectre (2015), dove diventa una delle Bond girls più mature della saga. Non mancano, inoltre, film come Irreversible (2002), un thriller che ha scatenato polemiche per la sua violenza, ma che ha messo in luce la forza della sua interpretazione, e Shoot ‘Em Up (2007), un adrenalinico film d’azione in cui recita al fianco di Clive Owen.

La classifica degli attori italiani con più followers

Per il secondo anno consecutivo, BonusFinder Italia ha studiato il panorama degli attori italiani, analizzando vari fattori tra cui il numero di film e serie TV in cui hanno recitato, i premi vinti e, naturalmente, il numero di follower su Instagram. La classifica ha rivelato che Monica Bellucci continua a dominare come l’attrice più influente su Instagram e sui social in generale, seguita da Luca Argentero, protagonista di Saturno Contro e Doc – Nelle tue mani, e Claudia Gerini, nel cast di Suburra e interprete di film iconici come Viaggi di nozze e di John Wick 2.

Ecco la classifica completa degli attori italiani più seguiti su Instagram:

Attore Follower su Instagram Posizione in classifica generale Monica Bellucci 5,800,000 5 Luca Argentero 2,300,000 47 Claudia Gerini 2,100,000 7 Miriam Leone 1,700,000 37 Sabrina Ferilli 1,400,000 20 Ambra Angiolini 1,100,000 59 Laura Chiatti 1,100,000 60 Ezio Greggio 1,000,000 64 Fabio Volo 1,000,000 70 Marco Bocci 1,000,000 63

Tra gli altri attori con un seguito considerevole su Instagram troviamo Miriam Leone con 1,7 milioni di follower, Sabrina Ferilli con 1,4 milioni, e una serie di nomi noti come Ambra Angiolini, Laura Chiatti, Ezio Greggio, Fabio Volo e Marco Bocci, tutti con circa 1 milione di follower.

Insomma, la presenza online degli attori italiani sta diventando sempre più importante, e il numero di follower su Instagram riflette la loro capacità di coinvolgere e connettersi con il pubblico.