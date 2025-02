Pomellato sceglie Philippine Leroy-Beaulieu come nuova ambasciatrice: un’icona di stile e indipendenza per celebrare la bellezza autentica

Pomellato, la celebre Maison di gioielleria milanese, ha annunciato con entusiasmo la nomina dell’attrice franco-italiana Philippine Leroy-Beaulieu come sua nuova ambasciatrice. Questa scelta incarna perfettamente i valori di autenticità, indipendenza ed eleganza che da sempre contraddistinguono il marchio.

Conosciuta in tutto il mondo per il suo ruolo di Sylvie nella serie di successo Netflix “Emily in Paris“, Philippine Leroy-Beaulieu porta in Pomellato il suo fascino unico, un mix perfetto di eleganza francese e spirito italiano. La sua nomina celebra la sinergia naturale tra il background multiculturale dell’attrice e l’eredità milanese di Pomellato, fatta di innovazione artistica e creatività audace.

Philippine Leroy-Beaulieu nuova ambassador Pomellato

Con una carriera che si estende su quattro decenni, Philippine Leroy-Beaulieu ha costantemente scelto ruoli che sfidano le convenzioni e celebrano l’emancipazione femminile. Dalla sua candidatura al Premio César per “Tre uomini e una culla” fino alla sua recente acclamata interpretazione in “The Crown”, ha costruito una carriera notevole, interpretando donne complesse e indipendenti, in perfetta sintonia con la missione di Pomellato di creare gioielli per donne forti e autentiche.

“Unirmi alla famiglia Pomellato è come se fosse un’estensione naturale della mia storia”, afferma Philippine Leroy-Beaulieu. “Come attrice franco-italiana, ho sempre ammirato come Pomellato abbini l’artigianalità italiana con il design contemporaneo. I loro gioielli parlano a donne che non hanno paura di esprimere la propria individualità. Ogni creazione racconta una storia di libertà e creatività, valori che hanno guidato le mie scelte professionali”.

Sabina Belli, AD di Pomellato, aggiunge: “Philippine Leroy-Beaulieu rappresenta l’ambasciatrice perfetta per Pomellato. La sua sofisticatezza, forza ed eleganza naturale rispecchiano i nostri valori di emancipazione femminile e bellezza autentica. Come i nostri gioielli, trascende le tendenze per creare il proprio percorso distintivo”.

La partnership con Pomellato prende il via mentre Philippine Leroy-Beaulieu si prepara per diversi entusiasmanti progetti, tra cui il prossimo film di sopravvivenza “100 Days” con il regista candidato all’Oscar Carlos Saldanha, e l’attesa quinta stagione di “Emily in Paris”.

Pomellato: un impegno per l’eccellenza e la sostenibilità

Fondata a Milano nel 1967, Pomellato è rinomata per il suo design unico, le pietre preziose e lo stile elegante ma non convenzionale. Ogni gioiello è creato dalle mani di oltre 100 artigiani altamente qualificati presso la sede milanese di Casa Pomellato, combinando la più alta maestria artigianale con un’anima contemporanea.

Come parte del suo impegno verso un futuro più eco-consapevole e verso l’empowerment femminile, Pomellato ha raggiunto il 100% di approvvigionamento responsabile dell’oro. Investe inoltre nella tracciabilità delle pietre di colore e dei diamanti, e collabora con una scuola orafa milanese per salvaguardare l’eccellenza di questo mestiere. Pomellato fa parte di Kering, un gruppo globale del lusso che gestisce lo sviluppo di una serie di rinomate maison della moda, della pelletteria e della gioielleria.