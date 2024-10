Chanel ha annunciato che presenterà la sua collezione Cruise 2025/26 nello spettacolare scenario del Lago di Como.

Chanel ha scelto l’Italia per presentare la sua collezione Cruise 2025/26, precisamente il Lago di Como. L’appuntamento è per martedì 29 aprile 2025. Una decisione che sottolinea ancora una volta la capacità della maison di combinare moda e cultura attraverso le loro sfilate in luoghi iconici e storici.

Chanel non ha ancora annunciato a chi passeranno le redini della direzione creativa dopo l’addio di Virginie Viard, succeduta a Karl Lagerfeld. Sono molti a scommettere su Hedi Slimane. Già tra i favoriti dai primissimi giorni, Slimane a inizio ottobre ha lasciato Celine. Sarà lui il nuovo direttore creativo di Chanel?

Chanel, la sfilata Cruise 2025/26

La collezione Cruise di Chanel è diventata sinonimo di un viaggio unico attraverso destinazioni leggendarie, portando con sé lo spirito cosmopolita e innovativo della casa di moda. Negli anni, queste sfilate hanno attraversato il mondo. Da Parigi a New York, passando per Venezia, Dubai, Seoul, L’Avana e Hollywood. Regalando ogni volta un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice fashion show.

Ogni collezione Cruise è molto più di una passerella: incarna l’energia e la singolarità del luogo prescelto, invitando il pubblico a sognare e a lasciarsi trasportare dalla “magica art de vivre” della località ospitante. Il Lago di Como, con le sue ville storiche e il paesaggio mozzafiato, si aggiunge alla lunga lista di mete suggestive che hanno fatto da cornice alle precedenti sfilate.

Questa nuova collezione Cruise promette di reinterpretare i codici iconici di Chanel in una cornice che mescola lusso, storia e bellezza naturale, confermando il ruolo di leader della maison nel panorama della moda internazionale. L’attesa è già altissima per scoprire quali creazioni uniche sfileranno sulle rive di uno dei luoghi più romantici e affascinanti d’Italia. Quindi segnate questa data in calendario e continuate a seguirci!