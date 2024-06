Costa Crociere, gli itinerari dell'estate 2024

Costa Crociere ha svelato gli itinerari dell’estate 2024 nel Mediterraneo e in Nord Europa. La super novità? Le esclusive e suggestive Sea Destinations!

Costa Crociere ha inaugurato l’estate! Gli itinerari 2024 propongono una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. La super novità? Il debutto, nei principali itinerari di una settimana, delle “Sea Destinations”, ovvero destinazioni inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione.

Un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma è un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi iconici nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni “a terra”, come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove destinazioni tra cielo e mare.

Ad esempio, dopo aver visitato Ibiza, tornati sulla nave gli ospiti potranno godersi un party hippy chic, al tramonto, davanti a Formentera. Oppure, prima di scendere a terra alla scoperta di Napoli, potranno gustarsi una colazione tipica caprese a bordo, di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni di Capri alle prime luci del giorno.

Itinerari Costa Crociere

Tre navi saranno dedicate al Mediterraneo occidentale. Per crociere di una settimana in alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna. Le gemelle di ultima generazione Costa Smeralda e Costa Toscana, e Costa Pacifica. Altre tre navi saranno protagoniste nel Mediterraneo orientale. Costa Fortuna proporrà una vera e propria novità per l’estate 2024: un itinerario con tappe in Grecia e Turchia.

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta Costa. Con crociere alla scoperta di paesaggi incredibili, tra fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne e il blu del mare. E il fenomeno unico del sole di mezzanotte.

Costa Diadema proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, con le Sea Destination del fiordo di Gerainger. Per chi ha solo pochi giorni, in primavera e autunno ci sono le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, in Italia, Francia e Spagna, di 3 e 4 giorni, con Costa Pacifica, Costa Fascinosa e Costa Fortuna. Infine l’edizione 2025 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa.