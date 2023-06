Loewe, la campagna della pre-collezione Autunno/Inverno 2023

Loewe ha svelato la campagna per la pre-collezione Autunno/Inverno 2023, disegnata da Jonathan Anderson. Nelle immagini, scattate da Jurgen Teller, l’attrice Aubrey Plaza, protagonista della serie televisiva “The White Lotus”

La campagna della pre-collezione Loewe Autunno/Inverno 2023 è stata realizzata in collaborazione con il celebre fotografo di moda Juergen Teller. Le immagini catturano l’anima surreale della creatività del direttore creativo Jonathan Anderson. Le foto rompono infatti le regole convenzionali, creando un affascinante racconto di contrasti tra il mondo reale e la finzione, il tutto arricchito da un tocco di ironia.

Gli scatti della campagna ritraggono la comunità artistica formata dagli attori Aubrey Plaza, Takeshi Kitano, Murray Bartlett, Myha’la Herrold, Ruth Negga e Sonoya Mizuno. Insieme a loro anche il musicista Dev Hynes, la modella Xiao Wen Ju, gli artisti Nairy Baghramian e Koo Jeong A, ed il curatore d’arte, critico e storico dell’arte svizzero Hans Ulrich Obrist. I protagonisti sono ripresi in situazioni attentamente orchestrate, che, tuttavia, emanano un’atmosfera di autenticità e spontaneità.

Aubrey Plaza, attrice e comica statunitense conosciuta per il suo umorismo sarcastico e la sua personalità eccentrica, è la protagonista principale. Nelle immagini, l’attrice mostra l’iconica Paseo Satchel Bag di Loewe su uno sfondo di cemento e fiori.

L’attore giapponese Takeshi Kitano invece mostra la Puzzle Bag. Oltre alle celebri borse del brand, come la Loewe Font Tote e la Elephant Bag, la campagna della pre-collezione Loewe FW23 mette in risalto alcuni modelli di calzature come i sandali Trouvé Heel, i Toy Boot e i Chelsea Boot in camoscio spazzolato. La pre-collezione Autunno/Inverno 2023 di Loewe è disponibile da oggi per l’acquisto sul sito ufficiale del brand.