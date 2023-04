A Giorgio Armani una laurea honoris causa dalla Cattolica di Milano

Lo stilista e imprenditore ha fondato nel 1975 un marchio divenuto sinonimo del Made in Italy. Giorgio Armani ha parlato di sé, della giovinezza e della sua carriera, avviata in una grande stagione per la moda italiana in una città dall’incontenibile energia come Milano nel libro di memorie “Per Amore”, pubblicato da Rizzoli.

Oggi Armani è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Giorgio Armani S.p.A., tra le aziende della moda e del lusso leader nel mondo, con oltre 8.300 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione. Il gruppo disegna, produce e distribuisce abiti, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo. Secondo la classifica Forbes 2023, la sua ricchezza ammonta a 11,1 miliardi di dollari, cosa che lo rende il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero,