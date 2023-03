Bob Dylan, nel 2023 5 concerti in Italia

Bob Dylan aprirà l’edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz. L’artista presenterà dal vivo i brani del suo album “Rough and Rowdy Ways”

Bob Dylan torna ad esibirsi in Italia, e sarà lui ad aprire l’edizione del cinquantesimo di Umbria Jazz. Lo farà all’Arena Santa Giuliana il 7 luglio presentando l’album “Rough and Rowdy Days”. Pubblicato da Dylan nel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel.

Bob Dylan ha annunciato in tutto 5 concerti estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro paese l’album “Rough and Rowdy Days”.

Bob Dylan a Umbria Jazz

Umbria Jazz ha anche annunciato gli artisti che completano il programma dell’Arena Santa Giuliana. Oltre a Bob Dylan ci saranno l’8 luglio Stefano Bollani-Kyle Eastwood con “Eastwood Symphonic” with Umbria Jazz Orchestra e il 9 luglio Somi-Herbie Hancock.

Gli altri concerti di Bob Dylan in Italia

Oltre ad aprire Umbria Jazz, Dylan si esibirà il 3 e 4 luglio al Teatro Arcimboldi di Milano. Il 6 luglio si esibirà sul palco di Piazza Napoleone a Lucca, che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival. Il 7 luglio sarà a Perugia ed infine, il 9 luglio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per assistere ai concerti di Bob Dylan in Italia saranno in Presale esclusiva Virgin Radio dalle ore 10.00 e fino alle ore 23.59 di venerdì 17 marzo. Dalle ore 10:00 del 18 marzo sarà possibile acquistarli online su TicketOne.it. La disponibilità dei biglietti è limitata.

Premio Nobel per la Letteratura nel 2016

Bob Dylan ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo e “Rough And Rowdy Ways” è il suo 39° album in studio. È anche il primo disco di inediti da quando Bob Dylan è diventato l’unico cantautore a ricevere il Nobel per la Letteratura nel 2016, un premio a lui conferito dalla Swedish Academy per “aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Negli ultimi 23 anni ha realizzato 7 album in studio, un lasso di tempo che include anche la registrazione, nel 2001, di “Things Have Changed”, realizzata per il film Wonder Boys e vincitrice di un Oscar e di un Golden Globe; l’autobiografia divenuta best seller internazionale, “Chronicles Vol. 1”, che ha trascorso 19 settimane nella lista dei migliori best seller del New York Times e che recentemente è stata definita da Rolling Stone come la più grande autobiografia rock di sempre. Bob Dylan ha anche ricevuto l’Officier de la Legion d’honneur nel 2013, il Sweden’s Polar Music Award nel 2000, un Dottorato dall’Università di St. Andrews in Scozia e numerose altre onorificenze.