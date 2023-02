Fabio Ferrone Viola, la personale "Love is all you need"

Ha inaugurato ieri a Roma alla Strati d’Arte Gallery “Love is all you need”, la mostra personale Fabio Ferrone Viola. Curata da Sveva Manfredi Zavaglia, sarà aperta da domani fino al 28 febbraio

Si intitola “Love is all you need” la personale di Fabio Ferrone Viola, artista famoso nel panorama artistico italiano e internazionale, che ha inaugurato ieri alla Strati d’Arte Gallery di Roma. Il titolo parafrasa la celebre canzone di Lennon-McCartney, e finalizza l’opera dell’artista all’immanenza.

In questa mostra – che si apre proprio nella settimana di San Valentino, la Festa degli Innamorati – la consacrazione di Fabio Ferrone Viola è piena d’amore, di passione ma soprattutto di libertà intellettuale e culturale. Un sano confronto della propria creatività col il quale l’artista si misura simbioticamente.

“Love is all you need”, la personale di Fabio Ferrone Viola alla Strati d’Arte Gallery di Roma

«La firma artistica e l’arte di Fabio Ferrone Viola», afferma la curatrice, «sono riconoscibili tra gli amanti della cultura sia in Italia che all’estero, ma soprattutto tra la gente comune che negli anni ha potuto ammirare le sue opere d’arte tra il “pop” e “l’urbano”. Arte creata con materiali comuni, riutilizzati e mai scontata, con un occhio all’ecologia, che influenza il suo stile e la sua ricerca, con un tecnicismo difficilmente riproducibile, unico e riconoscibile».

«In ogni suo intervento, da quello installativo dalle opere a muro alle sculture, come in questa mostra, ci stupisce e ci colpisce per la lucidità della sua interpretazione del tempo reale», prosegue Sveva Manfredi Zavaglia. «In particolare ci fa riflettere sulle tensioni sociali del nostro tempo che caratterizzano diverse culture. Dal dripping pittorico creato sulle tele alle composizioni con le lattine o tappi riutilizzati, con uno sguardo sempre all’ecologia, crea nuove composizioni con visioni Pop».

La torta preferita dalla regina Elisabetta

«L’influenza british in questa mostra è molto forte. Crea delle icone quali la regina Elisabetta, legata al suo “millefoglie” preferito. Oppure in un Superman con superpoteri d’amore, in un’evoluzione positiva. Il simbolo del cuore e la parola “Love”, sempre presenti per onorare San Valentino, servono a ricordarci che siamo lo specchio del mondo e con maggiore amore la vita è più leggera. Come diceva Platone: “La bellezza, l’amore e felicità sono collegati”, quindi colleghiamoci attraverso queste visioni artistiche che ci riempiono l’anima di positività», conclude la curatrice della mostra presso la Strati d’Arte Gallery.

“Love is all you need”

Galleria: Strati D’Arte Gallery

via Sicilia, 133-135, Roma

Apertura dal 13 al 28 febbraio

Orario: dal lunedì al venerdì ore 10 -16