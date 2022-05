Tendenze moda 2022, il ritorno dei colori e della lingerie a vista

Tutti sappiamo che il mondo della moda ragiona seguendo regole molto particolari. La maggior parte delle tendenze è ciclica. I trend infatti possono andare in soffitta ed essere messi da parte per anni, se non addirittura decenni, per poi tornare in maniera più o meno prepotente

Essendo cicliche, le tendenze nel mondo della moda tendono a fare capolino spesso ad anni alterni. E per il 2022 tornano tra le tendenze moda i completi sartoriali e in colori accesi, dal giallo fluo al verde lime.

Tra i trend di stagione c’è anche la lingerie a vista, come visto sulle passerelle SS22 dei più importanti nomi della moda internazionale.

Moda, le tendenze 2022 ripartono dai colori

Dunque colori forti, brillanti, energici e tutto fuorché banali. È un trend cromatico, quello del 2022, che chiaramente riporta alla memoria i favolosi anni ’80, con capi e abbinamenti che i giovani di oggi riterrebbero quantomeno curiosi, se non addirittura azzardati. Eppure, come detto, la moda è ciclica e prima o poi le tendenze passate riaffacciano sempre. Nello specifico, in questa stagione tornano di moda i colori come il rosa e il rosso acceso, insieme a vestiti che mixano ad esempio scacchi di colori chiari come il fucsia, ad altri più scuri come il blu.

Anche l’azzurro entra con prepotenza in questa lista di opzioni, soprattutto se abbinato con il fucsia, e lo stesso discorso vale anche per il giallo e il verde acceso. Andando al di là dei colori, questi spiccano su capi che strizzano l’occhio anche alle tendenze punk degli anni ’80, con capi in pura pelle. In altre parole, le opzioni rilanciate dagli stilisti più famosi del globo pare che nel 2022 non riescano a resistere agli anni ’80, specialmente in termini di cromie.

L’abbinamento sartoriale con lingerie a vista

Non solo colori, non solo punk, ma anche eleganza. Nel 2022 tornano infatti tra le tendenze moda i completi sartoriali, belli e apprezzati per via della loro classe. Come sempre, però, il trend emerge con un nuovo volto, e nello specifico con un nuovo abbinamento: le giacche dei completi aperte con il reggiseno in vista. Naturalmente è importante scegliere con cura i capi e l’intimo. Per fortuna, online su alcuni shop specializzati si possono trovare varie tipologie di reggiseni, come su Cotonella ad esempio, dai classici triangoli fino alle bralette in pizzo, avendo così la possibilità di valutare quale opzione si abbina meglio al proprio completo sartoriale.

Per chi pensa che si tratti di un abbinamento eccessivamente audace, è bene sottolineare che ultimamente le passerelle hanno adottato spesso questa soluzione. Il blazer aperto e unito al reggiseno in vista riesce infatti ad unire due anime in una: l’eleganza, insieme ad un pizzico di sensualità, ma sempre composta e genuina, mai volgare ed esagerata. Per citare qualche nome, lo hanno fatto Fendi, Missoni e Dolce & Gabbana.