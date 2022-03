Etro fa sfilare gli avatar nel metaverso

Il nuovo pattern è ispirato allo spirito fluido di libertà e armonia del brand, che supera le barriere e le regole predefinite per tradurre il presente in una visione inclusiva perfettamente in linea con la dimensione del metaverso, aperta e accessibile a tutti.

Le stampe Liquid Paisley

Le stampe Liquid Paisley, trattate come nuove monocromie moderne, reinventano l’emblematico disegno Paisley con il tocco eclettico degli effetti-tattoo. Il pattern è ricreato su diversi tessuti come il cotone, il jersey e il denim, così come sulle giacche spalmate. L’immaginario Etro si estende così a un pubblico ampio, e anche a chi si immerge per la prima volta nel mondo delle stampe.

Nel codice contemporaneo del layering spensierato, gli abiti fluttuanti, i mini-dress boho-chic, le camicie over e i completi maschili giocano con color-block impattanti, sfumature solari, dettagli cut-out, asimmetrie e volumi di balze e ruche che esaltano i motivi all-over lungo il confine intangibile tra il reale e il virtuale.

La collezione include una serie di accessori must-have. Ad esempio, le borse Crown Me in versione Liquid Paisley, le maxi-tote abbinate ai cappellini cloche e i sandali platform Crown Me con listini sottili e applicazioni di borchie anticate.