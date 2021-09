Il velocista giamaicano Usain Bolt sarà il nuovo testimonial Replay. L’accordo di collaborazione prevede anche la possibilità di realizzare un’esclusiva capsule collection.

Replay, il brand veneto di abbigliamento denim e smart casualwear appartenente al gruppo industriale Fashion Box S.p.a., da tempo collabora con celebri squadre sportive e atleti di fama mondiale.

Il marchio, fondato ad Asolo, nel 1978, da Claudio Buziol, ha annunciato un accordo con il velocista giamaicano Usain Bolt, una vera e propria leggenda dell’atletica.

Replay e l’accordo con Usain Bolt

Replay, marchio internazionale specializzato nel denim, ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Usain Bolt. L’accordo prevede che Bolt diventi testimonial del brand e comprende anche la possibilità di creare una capsule collection con il doppio marchio Replay e Bolt. Il marchio di Asolo (Treviso) sta attuando, da tempo, una strategia di sponsorizzazioni sportive, che ha visto protagonisti grandi squadre di calcio, come il Paris Saint-Germain e l’Atalanta, di rugby come gli All Blacks e di Formula Uno come il team Aston Martin. Fra gli ambassador del brand, inoltre, figurano già Neymar Jr. e Beauden Barrett.

Usain Bolt, l’uomo dei record

Il velocista giamaicano Usain Bolt è un recordman mondiale. Nel suo palmarès vanta 8 medaglie d’oro olimpiche, 11 nei campionati del mondo e tre record nei 100, nei 200 metri piani e nella staffetta 4×100. “Lightning Bolt”, questo il soprannome che si è conquistato in pista un atleta straordinario, entrato a pieno titolo nella storia del suo sport.

Le dichiarazioni di Bolt e Sinigaglia

«Replay è uno dei protagonisti indiscussi dell’industria del denim e del fashion e io sono molto emozionato all’idea di lavorare con loro. Replay è nota per l’innovazione, il gusto italiano e i prodotti di alta qualità. Abbiamo alcuni grandi progetti in cantiere». Con queste parole Usain Bolt ha comunicato ai suoi follower su Instagram la notizia della collaborazione con il marchio italiano. All’attestato di stima del campione nei confronti del brand ha fatto eco la dichiarazione entusiasta di Matteo Sinigaglia, CEO di Fashion Box S.p.a.: «Sono orgoglioso di poter accogliere il più grande di tutti i tempi nella famiglia Replay. La voglia di superare i propri limiti e creare nuovi standard di eccellenza sono valori che noi condividiamo con questa leggenda vivente».