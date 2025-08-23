L’almanacco di oggi, sabato 23 agosto 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Sabato 23 agosto 2025 si apre con un’Italia che si prepara a vivere uno degli ultimi weekend d’agosto tra partenze, rientri e il conto alla rovescia per settembre. Le città iniziano lentamente a ripopolarsi, mentre le località di mare e montagna vivono gli ultimi giorni di grande affluenza. Il caldo non molla la presa, ma l’aria del mattino lascia già intravedere una sfumatura più fresca, preludio all’autunno che si avvicina. Ecco tre frasi per augurare buongiorno ed iniziare la giornata con un sorriso:

Buongiorno: oggi la sveglia suona con il ritmo lento di chi ha ancora voglia d’estate, ma con un piede già nell’autunno.

Che sia un sabato di colazioni lunghe, di messaggi improvvisi e di piccole sorprese che non si possono programmare.

Buongiorno: il weekend è un invito a rallentare, scegliere bene le cose che contano e lasciare indietro il superfluo.

Nati il 23 agosto

Gene Kelly (1912–1996). Attore, ballerino e coreografo statunitense, Gene Kelly ha rivoluzionato il cinema musicale di Hollywood. Con film come Singin’ in the Rain ha imposto uno stile dinamico e moderno, unendo recitazione e danza in modo innovativo.

Rocky Roberts (1941–2005). Cantante americano naturalizzato italiano, divenne famoso negli anni Sessanta con il brano Stasera mi butto, vero tormentone di un’epoca. La sua voce calda e la presenza scenica hanno reso Rocky Roberts un’icona della musica leggera italiana.

Rita Pavone (1945). Cantante e attrice italiana, festeggia oggi 80 anni. Esplosa negli anni Sessanta con brani come La partita di pallone e Il geghegè, Rita Pavone è rimasta una figura amatissima, capace di attraversare generazioni e di affermarsi anche a livello internazionale.

River Phoenix (1970–1993). Attore e musicista statunitense, River Phoenix è stato un talento precoce e ribelle di Hollywood. Celebre per film come Stand by Me e Running on Empty, è ricordato come uno dei volti più intensi della sua generazione, nonostante la tragica scomparsa a soli 23 anni. Era il fratello maggiore di Joaquin Phoenix, che ha chiamato suo figlio River in suo onore.

Alex Britti (1968). Cantautore e chitarrista romano, Alex Britti ha unito abilità strumentale e sensibilità pop. Brani come Solo una volta e Oggi sono io hanno segnato la musica italiana degli anni Novanta e Duemila, portando il blues nel grande pubblico.

Kobe Bryant (1978–2020). Stella indiscussa del basket NBA, Kobe Bryant ha trascorso tutta la carriera con i Los Angeles Lakers, conquistando cinque titoli. La sua dedizione e il suo talento lo hanno reso uno dei più grandi sportivi di sempre, amatissimo anche in Italia. Kobe Bryant ha perso la vita a gennaio 2020 in un tragico incidente areo insieme ad altre otto persone, tra cui sua figlia Gianna.

Morti il 23 agosto

Rodolfo Valentino (1895-1926). Attore italo-americano, icona del cinema muto e simbolo di fascino maschile negli anni Venti. Nato a Castellaneta, in Puglia, emigrò negli Stati Uniti all’inizio del secolo e iniziò la carriera cinematografica con piccoli ruoli prima di diventare una stella internazionale. Celebre per film come Il figlio dello sceicco e I quattro cavalieri dell’Apocalisse, Valentino conquistò il pubblico con il suo carisma e il look da “Latin Lover”. La sua morte prematura a soli 31 anni scatenò un’ondata di cordoglio mondiale, consacrandolo come leggenda del cinema e icona di stile senza tempo.

Alfred Bloomingdale (1916–1982). Imprenditore e figura di spicco nella società americana del dopoguerra, Alfred Bloomingdale contribuì a rivoluzionare il sistema delle carte di credito con l’ideazione della “Dine and Sign” card, precorritrice delle moderne schede di pagamento. È deceduto il 23 agosto 1982.

Kathleen Freeman (1919–2001). Attrice caratterista americana, nota per i ruoli comici in film di Jerry Lewis e per apparizioni in The Blues Brothers. La sua carriera cinematografica e televisiva durò più di cinque decenni. È venuta a mancare il 23 agosto 2001.

Terry Funk (1944–2023). Icona del wrestling professionistico, Terry Funk ha trasformato il mondo del wrestling grazie a oltre cinquant’anni di carriera, distinguendosi per carisma e carica innovativa. È morto il 23 agosto 2023.

Il cielo di sabato 23 agosto 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di sabato 23 agosto 2025 si tinge di energia rinnovatrice grazie alla Luna Nuova in Vergine, un evento che invita a riflettere, purificare e riorganizzare la nostra vita quotidiana. Con il Sole appena entrato nel segno della Vergine, l’atmosfera si fa più introspettiva e metodica, ideale per seminare nuove intenzioni e dare forma a progetti concreti.

☀️ Sole in Vergine

Il Sole illumina il segno della Vergine, portando ordine e chiarezza mentale. È il momento ideale per concentrarsi su obiettivi pratici, riorganizzare la routine e curare salute e benessere. La concretezza e l’attenzione ai dettagli guideranno le scelte quotidiane.

🌑 Luna Nuova in Vergine

La Luna Nuova in Vergine invita a nuovi inizi e rinnovamento. È il momento di lasciar andare vecchie abitudini, stabilire intenzioni concrete e dedicarsi alla cura di sé. L’energia è ideale per seminare progetti pratici e riflettere sul futuro.

☿️ Mercurio in Leone

La mente è vivace e creativa. Ottimo momento per comunicare con passione e trasmettere idee con calore. Attenzione a non esagerare con l’orgoglio: l’autenticità è la chiave.

♀️ Venere in Cancro

Il cuore cerca sicurezza e affetto. Le relazioni familiari e domestiche sono al centro dell’attenzione. Coccole e gesti affettuosi rinforzano i legami.

♂️ Marte in Bilancia

L’azione è guidata dal desiderio di armonia. Possibili conflitti se l’equilibrio viene minacciato. È il momento di agire con diplomazia e fermezza.

♃ Giove in Cancro

L’espansione avviene attraverso la famiglia e le tradizioni. Possibilità di crescita emotiva e materiale, ma attenzione a non essere troppo protettivi.

♄ Saturno in Ariete

La disciplina incontra l’impulsività. Sfide nell’equilibrare desiderio di indipendenza e necessità di struttura. Richiesta di responsabilità nelle azioni.

♅ Urano in Gemelli

Innovazione e cambiamento sono nell’aria. Possibili sorprese che scuotono la routine. È il momento di abbracciare l’imprevisto con curiosità.

♆ Nettuno in Ariete

L’intuizione è forte, ma può essere confusa. Attenzione a non idealizzare troppo le situazioni. Chiarezza mentale è necessaria per evitare inganni.

♇ Plutone in Acquario

Trasformazioni profonde nella collettività. Possibilità di liberarsi da vecchie strutture sociali e abbracciare nuove visioni collettive.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 23 agosto 2025

Sabato 23 agosto 2025 porta con sé un cielo ricco di energia e nuove opportunità. La Luna Nuova e il Sole in Vergine invitano a riflettere, riorganizzare e seminare nuove intenzioni, mentre i pianeti offrono stimoli preziosi per azioni concrete e relazioni armoniose. Tra intuizione, creatività e rinnovamento, alcuni segni godono di una marcia in più: ecco la classifica dei più fortunati del giorno.

1) Vergine

Con Sole e Luna Nuova nello stesso segno, la Vergine riceve una carica speciale. Progetti pratici e obiettivi personali trovano terreno fertile, mentre l’energia di rinnovamento favorisce iniziative concrete.

2) Cancro

Venere e Giove in Cancro regalano emozioni intense e possibilità di crescita nei rapporti familiari e sentimentali. Gesti affettuosi e armonia domestica portano fortuna e serenità.

3) Leone

Mercurio in Leone stimola creatività e capacità comunicativa. Idee brillanti e scambi stimolanti rendono la giornata favorevole per chi vuole mettersi in mostra o ottenere riconoscimenti.

4) Bilancia

Marte in Bilancia sprona a risolvere conflitti con diplomazia. Le azioni decise, ma equilibrate, portano vantaggi pratici e opportunità nelle relazioni e negli affari.

5) Gemelli

Urano in Gemelli introduce sorprese positive e occasioni inaspettate. La curiosità e la capacità di adattamento rendono la giornata favorevole per cambiamenti rapidi e innovazioni.