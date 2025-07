L’almanacco di oggi, giovedì 24 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Giovedì 24 luglio arriva con il passo tranquillo di chi sa che il weekend è già a vista. L’aria del mattino è quella tipica di fine luglio: profuma di caffè freddo, sabbia nei sandali e promesse di una giornata lenta. C’è chi conta i giorni alla partenza, chi li moltiplica in smart working, chi semplicemente cerca un angolo d’ombra e una playlist estiva che funzioni. Una giornata da prendere con leggerezza, senza fretta né troppe aspettative: basta un gesto gentile o una pausa ben fatta per farla scorrere meglio. Ecco tre frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

Il sole è già sveglio, ma tu puoi ancora far finta di niente: buongiorno con classe, ironia e magari un buon espresso.

Giovedì è il cugino elegante del lunedì: meno antipatico, più discreto. Affrontalo con entusiasmo, siamo in fondo alla discesa che porta dritti al week.end!

Se la sveglia ti ha colto di sorpresa, rispondi con calma olimpica: è solo un altro giorno da affrontare a modo tuo. Buongiorno!

Nati il 24 luglio

Amelia Earhart (1897–1937). Pioniera dell’aviazione e icona del femminismo, fu la prima donna a sorvolare l’Atlantico in solitaria. Figura rivoluzionaria per l’epoca, contribuì in modo determinante all’emancipazione femminile nel mondo dei trasporti e dell’ingegneria. La sua scomparsa nel Pacifico, durante un volo nel 1937, alimenta ancora oggi misteri e teorie.

Ermanno Olmi (1931–2018). Regista e sceneggiatore italiano tra i più sensibili e poetici del Novecento, vinse la Palma d’Oro a Cannes con L’albero degli zoccoli (1978). Il suo cinema, profondamente radicato nella cultura contadina e spirituale, ha lasciato un segno nella storia del neorealismo e del documentario.

Gus Van Sant (1952). Regista americano, autore di film indipendenti e pluripremiati come Will Hunting e Milk. Attento narratore delle inquietudini giovanili e delle marginalità, è tra le voci più originali del cinema contemporaneo statunitense.

Vincenzo Salemme (1957). Attore, commediografo e regista napoletano, erede diretto della tradizione di Eduardo. Ha saputo coniugare teatro, televisione e cinema con un umorismo intelligente e popolare, diventando una presenza familiare per il pubblico italiano.

Jennifer Lopez (1969). Cantante, attrice e produttrice, J. Lo è tra le star più influenti della cultura pop globale. Con una carriera trasversale tra musica, cinema e business con la sua linea JLo Beauty, ha incarnato l’evoluzione della popstar latina, imponendosi anche come simbolo di empowerment femminile.

Daniele De Rossi (1983). Ex calciatore e allenatore, campione del mondo con l’Italia nel 2006. Centrocampista carismatico e grintoso, ha legato il suo nome alla Roma, di cui è stato bandiera per oltre 15 anni, prima di intraprendere la carriera tecnica.

Morti il 24 luglio

James Chadwick (1891–1974). Fisico britannico vincitore del Premio Nobel nel 1935 per la scoperta del neutrone, ha guidato in seguito il team britannico nel progetto Manhattan. Riconosciuto per aver cambiato il corso della fisica nucleare, Chadwick ha lasciato un’impronta indelebile nella scienza moderna.

Isaac Bashevis Singer (1902–1991). Scrittore polacco naturalizzato statunitense, premio Nobel per la Letteratura nel 1978. Celebre per racconti ambientati nella comunità ebraica dell’Europa orientale, Singer ha saputo coniugare narrazione folclorica e riflessione morale, conquistando un pubblico internazionale.

Peter Sellers (1925–1980). Attore e comico inglese noto soprattutto per il ruolo dell’ispettore Clouseau nella saga de La Pantera Rosa e per le sue interpretazioni surreali in film come Il dottor Stranamore. Le sue maschere – esilaranti e grottesche – hanno ridefinito il concetto di comicità cinematografica.

Sherman Hemsley (1938–2012). Prolifico attore televisivo americano, diventò celebre per il ruolo di George Jefferson nelle serie All in the Family e The Jeffersons. Ha incarnato con arguzia e ironia il sogno americano vissuto da una minoranza, lasciando un segno profondo nella cultura pop.

Regis Philbin (1931–2020). Iconico presentatore televisivo statunitense, volto di Live! With Regis and Kathie Lee e della versione americana di Who Wants to Be a Millionaire?. Con energia trascinante e simpatia autentica ha intrattenuto milioni di spettatori in oltre cinquant’anni di carriera.

Il cielo di giovedì 24 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, giovedì 24 luglio 2025 si presenta con un’energia intensa e versatile. La Luna nuova in Leone accende la creatività, mentre Mercurio retrogrado invita a riflettere sulle parole usate. Venere regala charme, Marte sostiene l’azione concreta e Giove amplifica la fiducia emotiva. Ogni pianeta offre una spinta equilibrata tra cuore e mente: scopriamo come sfruttarla al meglio.

☉ Sole in Leone

Il Sole conferma l’ingresso nella stagione del Leone, offrendo fiducia, slancio e desiderio di espressione. È il momento ideale per osare, mostrarsi e puntare alto, senza paura di essere visti.

☽ Luna in Leone

La Luna nuova in Leone inaugura un ciclo di rinnovamento interiore. Ogni emozione assume valore di insegnamento e dà accesso a una nuova fase. Le relazioni beneficiano di sincerità e calore.

☿ Mercurio retrogrado in Leone

Mercurio torna su sé stesso in Leone: parola a riflessioni più ponderate e pause necessarie. Occasione per riordinare idee e riformulare progetti con maggiore consapevolezza.

♀ Venere in Gemelli

Venere attraversa i Gemelli, aumentando fascino e curiosità comunicativa. Conversazioni vivaci portano connessioni inattese, mentre il cuore si apre a novità senza rinunciare alla leggerezza.

♂ Marte in Vergine

Marte sostiene le azioni quotidiane con precisione e metodo. Lavoro, salute, progetti pratici trovano slancio grazie all’organizzazione e alla concentrazione che caratterizzano questo transito.

♃ Giove in Cancro

Giove continua il suo percorso nel Cancro, favorendo crescita emotiva e protezione. Opportunità nascono sia in ambito familiare che personale, con slanci generosi che alimentano fiducia interiore.

♄ Saturno retrogrado in Ariete

Saturno retrogrado invita a rivedere i confini personali con serietà. Momento utile per chiarire ambizioni, consolidare radici e ridefinire strategie di lungo termine.

♅ Urano in Gemelli

Urano in Gemelli mantiene viva la mente con intuizioni improvvise e spunti innovativi. Stimola inoltre a rompere schemi comunicativi e aprirsi a modalità inedite di confronto.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 24 luglio 2025

Ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di giovedì 24 luglio 2025, stilata in base alle influenze del cielo astrologico della giornata. La Luna Nuova in Leone, Mercurio retrogrado nello stesso segno e la complicità di Venere in Gemelli disegnano un oroscopo movimentato, brillante per alcuni, più riflessivo per altri.

1. Leone

Con Sole e Luna nel segno, la giornata vi mette al centro della scena. La Luna Nuova vi dona energia magnetica e capacità di rinnovamento. Siete ascoltati, notati e seguiti. Anche Mercurio, seppur retrogrado, vi aiuta a rivedere un progetto con maggior lucidità. Sfruttate il momento per lanciarvi, ma con consapevolezza.

2. Gemelli

Venere nel vostro segno vi rende irresistibili e curiosi. L’amore sorride, ma anche i contatti sociali sono stimolanti e produttivi. Urano vi spalleggia con colpi di scena positivi. Chi lavora nella comunicazione riceve un’ottima intuizione: seguitela senza esitazioni.

3. Ariete

Saturno retrogrado vi insegna a consolidare, ma la Luna Nuova in Leone accende il fuoco della creatività. Un’idea che sembrava troppo azzardata si rivela invece geniale. L’importante è non cedere all’impazienza e scegliere il momento giusto per agire.

4. Cancro

Giove continua a proteggervi e la Luna in Leone vi sprona a uscire dalla zona di comfort. È il momento giusto per far valere i vostri desideri, soprattutto sul piano affettivo. Ottime occasioni anche nella gestione economica di casa e famiglia.

5. Vergine

Marte nel segno vi dona forza e concretezza. Siete determinati, organizzati e concentrati su ciò che conta davvero. Un piccolo problema pratico trova una soluzione brillante grazie a un approccio metodico. Giornata perfetta per sistemare ciò che era rimasto in sospeso.