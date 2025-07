La nuova boutique Kiton a Porto Cervo, aperta fino al 10 settembre, rappresenta il punto d’approdo sulla terraferma. Situata all’interno della rinomata promenade Waterfront, la boutique di 50 mq è progettata come un rifugio mediterraneo. Una “resort house” che evoca il ritmo placido dell’estate. Interni luminosi, tonalità sabbia e arredi leggeri creano un’atmosfera elegante e super rilassata.

La boutique ospita le collezioni uomo e donna, con una selezionate di tailoring estivo, maglie in lino, abiti resort e la capsule marina KNT, pensati per un guardaroba raffinato e adatto ad ogni momento della vita estiva sulla costa. Lo store offre appuntamenti privati, consulenze di styling personalizzate e lanci in edizione limitata. Prima boutique Kiton in Sardegna, questo spazio rappresenta molto più di uno store, è una tappa sulla cartina dell’estate firmata dalla maison, che ne incarna la precisione, discrezione e raffinatezza.

Kiton Porto Cervo

La co-lab tra Kiton e Sacs, leader mondiale nel suo segmento, per la creazione di un maxi-Rib unico nel suo genere, il debutto della capsule collection KNT Marina pensata per vivere il mare con stile e l’apertura della nuova esclusiva boutique del brand affacciata sul Waterfront di Porto Cervo hanno dato vita così ad un racconto fluido e molto coerente che ridefinisce il concetto stesso di qualità della vita.

Un tailoring estivo, maglie in lino, abiti resort e la capsule marina KNT pensati per un guardaroba super raffinato e adatto ad ogni momento. Tra le proposte bermuda e pantaloni ampi in lino naturale si abbinano a felpe full zip. Camicie in popeline di cotone finissimo con motivi grafici. E poi anorak antivento in nylon ultralight, gilet smanicati dal gusto preppy e iconiche boat shoes. Il sogno di un’avventura estiva italiana nel cuore del Mediterraneo alla riscoperta del proprio tempo.