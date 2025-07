Mantero ha presentato a Milano Unica la sua collezione FW26-27 The art of Stilness. Un viaggio silenzioso nel nuovo mondo del lusso contemporaneo!

La collezione FW26-27 di Mantero presentata a Milano Unica è nata come risposta al crescente bisogno collettivo di benessere e serenità. L’atmosfera è silenziosa e rispettosa, definita da un tocco delicato e da colori rassicuranti e profondi. Le texture del brand rivelano la tridimensionalità dei materiali con disegni discreti. Da lontano appaiono come falsi uniti, mentre da vicino svelano i loro dettagli per gli occhi più attenti. L’estetica celebra la natura, evocando il riciclo, le pelli del mondo animale e le sfumature di sassi e paesaggi.

La palette si ispira al mondo minerale e organico. Toni neutri, cuoio, verdi e marroni si uniscono alle sfumature burgundy, melanzana e viola che si fondono con il mondo dei bruni; si affacciano anche rosa delicati, rosa livido e butter yellow. The Art of Stillness è un viaggio delicato nel nuovo mondo del lusso. Un invito ad abitare il tempo con consapevolezza. In occasione di Milano Unica, Mantero presenterà anche la linea Premium per il mondo stampa e la linea Loom per lo jacquard.

Mantero FW26-27 a Milano Unica

Un filo invisibile collega l’occasione d’uso dal giorno alla sera, esprimendo un linguaggio essenziale. Il percorso stilistico attraversa mondi diversi ma armonici. Dunque la delicatezza di rouches e fiocchi, la sartorialità rilassata del guardaroba maschile, un immaginario di atmosfere vissute e colori consumati, l’outerwear tecnico pensato per adattarsi a contesti in trasformazione. Accanto a questi codici si affacciano elementi puri e strutturati, riferimenti all’heritage e agli archivi, alla valorizzazione dei mestieri d’arte che celebrano il lusso. Il focus della collezione è sulle mani del tessuto per l’alto di gamma. Mani crude come organze, sostenute come duchesse, tessuti maschili classici si alternano a cady più fluidi, cloqué, arricciati, bassorilievi geometrici e punti luce impercettibili. Torna il bianco. Grande attenzione è dedicata anche ai pigmenti bio, al bioblack, alle membrane bio-based e ai filati tinti naturali. La stampa silenziosa, in continuità con la collezione primavera-estate, confermando uno stile riconoscibile e coerente da stagione a stagione.