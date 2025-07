L’almanacco di oggi, giovedì 3 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Il calendario segna giovedì 3 luglio 2025 e la settimana prosegue tra temperature che sembrano sfidare ogni record e città che si trasformano in piccoli deserti urbani. Le strade si popolano di chi cerca riparo con un gelato in mano, mentre l’idea di una pausa al mare diventa sempre più allettante. Nel frattempo, la vita continua a scorrere, tra riunioni, commissioni ed il classico conto alla rovescia verso il weekend. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

Buongiorno a chi oggi affronta la vita come il ghiaccio nel caffè: si scioglie, ma resiste fino all’ultimo.

Che il sole illumini le idee, ma non fonda la pazienza. Buon giovedì!

Buongiorno a chi ha già capito che oggi l’unica vera priorità è cercare l’ombra.

Nati il 3 luglio

Franz Kafka (1883–1924). Scrittore ceco di lingua tedesca, considerato una delle voci più originali della letteratura del Novecento. Le sue opere — tra cui La metamorfosi, Il processo e Il castello — esplorano l’angoscia esistenziale e la difficoltà di comunicazione. Il termine “kafkaesque” nasce proprio per descrivere situazioni surreali e oppressive

Walter Veltroni (1955). Giornalista, scrittore e politico italiano, figura di spicco del centro-sinistra. È stato primo segretario del Partito Democratico e sindaco di Roma dal 2001 al 2008. Tra i suoi lavori spiccano saggi, libri e film d’inchiesta.

Tom Cruise (1962). Attore e produttore statunitense simbolo del cinema d’azione moderno, Tom Cruise nasce il 3 luglio 1962 a Syracuse, New York. Diventa una star mondiale negli anni ’80 con Top Gun (1986), ma si afferma anche come attore drammatico in film come Rain Man e Nato il quattro luglio, che gli valgono candidature agli Oscar. Negli anni ’90 alterna ruoli d’autore e successi commerciali come A Few Good Men, Il socio, Eyes Wide Shut e Magnolia. È protagonista e produttore della saga Mission: Impossible, celebre per le spettacolari scene d’azione che realizza personalmente. Negli anni Duemila continua a dominare il box office con film come Collateral e Top Gun: Maverick (2022), confermandosi uno degli attori più influenti al mondo.

Flavio Insinna (1965). Attore, conduttore e autore, Flavio Insinna nasce a Roma il 3 luglio 1965. Dopo gli studi al Laboratorio di Gigi Proietti, inizia la carriera teatrale per poi affermarsi in televisione con fiction di successo come Don Matteo e La Squadra. La grande popolarità arriva alla conduzione del game show Affari Tuoi, che lo rende uno dei volti più amati della TV italiana.

Julian Assange (1971). Attivista australiano, fondatore di WikiLeaks. Ha rivelato documenti segreti sul potere in tutto il mondo, suscitando dibattiti su trasparenza e libertà di informazione. Figura controversa, è generalmente associato a un giornalismo senza censura .

Sebastian Vettel (1987). Pilota tedesco campione del mondo di Formula 1 (2010–2013). Considerato giovane prodigio del motorsport, ha corso con Red Bull, Ferrari e Aston Martin. È noto per le sue vittorie spettacolari e il carattere determinato.

Morti il 3 luglio

Maria de’ Medici (1575–1642). Regina consorte di Francia come moglie di Enrico IV, Maria de’ Medici ebbe un ruolo di primo piano nella politica francese. Dopo la morte del marito, divenne reggente per il figlio Luigi XIII, affrontando molte difficoltà politiche e intrighi di corte. La sua vita è stata fonte di ispirazione per artisti e storici, simbolo di potere e controversie nel Rinascimento europeo.

Jim Morrison (1943–1971). Iconico frontman dei The Doors, Morrison è una delle figure più rappresentative del rock psichedelico e della controcultura degli anni ’60. Con la sua voce profonda e testi poetici, ha segnato un’epoca musicale e culturale. Morì a Parigi a soli 27 anni, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale mondiale.

Paolo Villaggio (1932–2017). Attore, scrittore e comico italiano, Villaggio è celebre per aver creato personaggi iconici come Fantozzi, simbolo di comicità e satira sociale. La sua carriera spaziò dal cinema alla televisione, passando per la letteratura, e rappresentò una voce originale nel panorama artistico italiano del XX secolo.

Il cielo di giovedì 3 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, giovedì 3 luglio 2025, si presenta con un equilibrio interessante tra emozioni e razionalità. Il Sole nel segno del Cancro invita a prendersi cura di sé e degli altri, mentre la Luna in Bilancia spinge a cercare armonia nei rapporti. Intanto, i pianeti suggeriscono di ascoltare il proprio istinto senza perdere il contatto con la realtà. È una giornata perfetta per trovare un punto d’incontro tra cuore e mente, agendo con chiarezza e sensibilità.

☀️ Sole in Cancro

Il Sole in Cancro rafforza il bisogno di sicurezza emotiva e di cura verso sé stessi e gli altri. Questo transito favorisce momenti di introspezione e di legame familiare, ma invita anche a mettere confini chiari per proteggere il proprio spazio personale.

☽ Luna in Bilancia

Con la Luna in Bilancia, cresce la voglia di equilibrio e di dialogo. Le relazioni assumono un ruolo centrale, con la ricerca di compromessi e situazioni che favoriscono la pace interiore e sociale.

☿️ Mercurio in Gemelli

Mercurio in Gemelli esalta la comunicazione, la curiosità e la capacità di adattamento. Le idee fluiscono velocemente e si moltiplicano le occasioni per confrontarsi con gli altri, anche su temi complessi.

♀️ Venere in Leone

Venere in Leone porta passione e desiderio di espressione personale nelle relazioni affettive. L’energia è calda e generosa, stimolando gesti romantici e momenti di grande fascino.

♂️ Marte in Vergine

Marte in Vergine incentiva l’azione precisa e pragmatica. L’attenzione ai dettagli e la determinazione permettono di affrontare gli impegni con metodo e disciplina.

♃ Giove in Toro

In questo periodo, l’energia di Giove favorisce la costruzione di basi solide. Si aprono opportunità per una crescita stabile, sia personale che finanziaria. È il momento giusto per fare scelte attente e lungimiranti.

♄ Saturno in Pesci

Saturno invita a una riflessione profonda sui propri limiti emotivi. La sfida è trasformare le difficoltà interiori in forza, con pazienza e consapevolezza. Si tratta di maturare in modo autentico.

♅ Urano in Toro

Le certezze materiali sono messe alla prova da Urano, che spinge verso l’innovazione. Cambiamenti improvvisi potrebbero portare nuove idee, anche se in modo inaspettato, aprendoci a strade diverse.

♆ Nettuno in Pesci

L’immaginazione e la sensibilità raggiungono un picco, stimolando sogni e ispirazioni. Tuttavia, occorre mantenere i piedi per terra per evitare illusioni e confusione.

♇ Plutone in Capricorno

Questo transito spinge verso trasformazioni profonde, soprattutto riguardo alle ambizioni e alle strutture di vita. È un momento per affrontare il cambiamento con coraggio e rinnovare ciò che non funziona.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 3 luglio 2025

Quali sono i 5 segni zodiacali che oggi, giovedì 3 luglio 2025, beneficiano delle combinazioni favorevoli di energie planetarie e che avranno più occasioni di crescita personale e successo? Scopriamolo insieme con la nostra AstroParade!

1) Toro

Giove e Urano in Toro donano stabilità e sorprese positive. È il momento ideale per consolidare progetti importanti e accogliere cambiamenti che portano crescita reale e duratura.

2) Pesci

Con Saturno e Nettuno nel segno, i Pesci trovano una forte spinta verso la maturità emotiva e l’intuizione. Possono trasformare le difficoltà in nuove opportunità, grazie a una sensibilità ben guidata.

3) Vergine

Marte in Vergine sostiene l’energia e la determinazione. Questo favorisce un approccio preciso e metodico che consente di affrontare le sfide con successo e di ottenere risultati concreti.

4) Leone

Venere in Leone porta entusiasmo e fascino nelle relazioni. I nati sotto questo segno godono di momenti di calore e riconoscimento, con la possibilità di brillare socialmente.

5) Gemelli

Mercurio in Gemelli stimola la comunicazione e la creatività. Le idee scorrono fluide e le occasioni di confronto favoriscono nuove collaborazioni e progetti.