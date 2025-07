Carpisa ha scelto il surfista simbolo del lifestyle internazionale, Leonardo Fioravanti come protagonista della nuova campagna estiva della valigia Go Tech.

Carpisa ha rafforzato la propria strategia legata allo sport e al viaggio annunciando una nuova co-lab d’eccezione. Il surfista Leonardo Fioravanti, simbolo del lifestyle internazionale, sarà il protagonista della nuova campagna estiva Carpisa dedicata alla valigia best seller GoTech+.

Gotech è l’espressione tecnologicamente più avanzata del mondo Go Carpisa. Leonardo Fioravanti, classe 1997, è il primo italiano ad aver partecipato al circuito élite della World Surf League, conquistandosi un ruolo da super protagonista nel panorama del surf mondiale. Infatti ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2021 e Parigi 2024. Riconosciuto per il suo talento e il suo stile, è l’interprete perfetto del viaggio come attitudine, dello sport come stile di vita e del dinamismo che da sempre contraddistingue il mondo del brand.

Leonardo Fioravanti X Carpisa

Cuore della campagna Carpisa sarà un spot televisivo da 15 secondi, in onda su La7 e La7d dal 1° luglio al 31 agosto, in cui Fioravanti e GoTech+ si muovono tra le onde, raccontando la libertà del viaggiare con leggerezza, tecnologia e identità. Questa co-lab si inserisce in una strategia più ampia con cui il marchio costruisce un racconto coerente fatto di sportivi autentici, discipline in movimento e visioni internazionali. GoTech+ non è solo una valigia, ma l’espressione di una generazione che viaggia, si connette, si sfida.

Disponibile in quattro versioni colore, nella taglia S, M e L: vanta una superficie antigraffio e resistente agli urti. E anche ruote silenziose intercambiabili, con tanto di ricambio. Una valigia comoda e dal design accattivante, con una fitta trama ad esagoni. Con Leonardo Fioravanti, Carpisa rafforza il posizionamento nel lifestyle attivo, giovane e contemporaneo. La campagna visibile anche in vetrina a partire dal 3 luglio, con materiali dedicati negli store del brand.