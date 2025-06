Aperol, simbolo dell’aperitivo italiano, si prepara a celebrare l’estate 2025 con un ricco programma di eventi musicali e un concorso per vincere esperienze.

Nato in Veneto nel 1919, Aperol ha conquistato nel tempo intere generazioni grazie all’iconico Aperol Spritz che, preparato con prosecco, Aperol e soda, è diventato in tutto il mondo un rituale sociale senza tempo. Grazie al suo gusto inconfondibile, da sempre rimasto invariato, Aperol non smette mai di dimostrare di essere molto più di un semplice aperitivo: è un simbolo di un’Italia che sa godere della vita con leggerezza e spirito.

Proprio per questo, l’iconico aperitivo annuncia un’estate all’insegna della convivialità e della voglia di stare insieme. Rafforzando il proprio legame con il mondo della musica, un linguaggio universale in grado di parlare a tutti proprio come il marchio. In particolare, il brand sarà presente all’interno dei principali festival musicali italiani. Attraverso uno spazio interamente dedicato, pensato per offrire un’esperienza immersiva.



L’estate 2025 di Aperol

Tra gli appuntamenti che vedranno la partecipazione del marchio e che animeranno l’estate 2025, spiccano:

Kappa FuturFestival – Torino, 4-6 luglio 2025

Men/Go Music Fest – Arezzo, 8-13 luglio 2025

Parco Gondar – Gallipoli, 13 e 27 luglio 2025

Locus Festival – Bari, 17-19 luglio 2025

Balena Festival – Genova, 25-27 luglio 2025

Versus Festival – Riccione, 1-2 agosto 2025

Vibes Summer Festival – Cinquale, 6-7 agosto 2025

Panorama Festival – Lecce, 14-16 agosto 2025

Fiera Milano Live – Milano, 10-11 settembre 2025

Spring Attitude Festival – Roma, 12-13 settembre 2025

Concorso Aperol

Ma non solo. Aperol unisce tutta l’Italia attraverso il concorso “Estate Aperol” che, coinvolgendo sia i punti vendita che la grande distribuzione, consentirà di vivere esperienze uniche legate al mondo della musica e del divertimento estivo. Tra queste, l’opportunità di godersi un giro a bordo del catamarano Aperol che navigherà lungo le coste italiane, da nord a sud. Per un aperitivo in mare insieme ai propri amici.

Inoltre, sarà possibile vincere ingressi agli eventi live di cui Aperol sarà partner. Ovvero 2 biglietti per la tappa del tour di Rose Villain “The Radio Trilogy” il 23 settembre a Milano all’Unipol Forum, gift voucher per i migliori concerti e abbonamenti premium per ascoltare la propria musica preferita. Queste attività si uniscono a un calendario di oltre 400 locali attivati e 80 eventi tra i più importanti club e beach club in tutta Italia, assicurando una presenza del brand lungo tutta la stagione estiva.