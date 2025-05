Doppelgänger ha svelato “Timeless”, la collezione SS25 che celebra una femminilità senza confini. Un viaggio emozionale per una donna curiosa e dinamica!

La collezione Doppelgänger Donna SS25 racconta una storia di libertà espressiva. Dove ogni capo nasconde un’arte visiva che ne amplifica le vibrazioni emotive. È un inno alla donna che non si ferma alle apparenze, che sceglie consapevolmente capi senza tempo e senza rigide destinazioni d’uso. Alla ricerca di una libertà espressiva che va oltre le etichette.

Nel cuore della collezione, lo smoking è reinterpretato con ironica eleganza. Ovvero strutturato secondo i canoni classici, con dettagli in raso su colli a lancia e bande laterali cucite sul fianco del pantalone, si arricchisce di stampe interne che evocano cartoline sbiadite e pagine di libri storici ingialliti.

I completi, DNA del brand, si declinano in molteplici varianti, dal formale al concettuale, esplorando tessuti come nylon e cotone crinkle, con tagli stondati e bottoni foderati in macramè, in un dialogo costante con l’estetica giapponese. La camicia poi si evolve in destrutturata, oversized, classica, cropped, fino a trasformarsi in abiti corti e lunghi. Infine l’unicità dei capi è esaltata da micro-ricami realizzati a mano.

Doppelgänger Donna SS25

Le gonne, più lunghe rispetto alle stagioni precedenti, si presentano a pieghe o a ruota, protagoniste di look androgini che mantengono intatta la loro femminilità. La palette si sviluppa partendo dai classici black, off-white e dark beige, per poi scaldarsi con bordeaux in combinazione con il dark blue su pattern e fodere rigate. Il dark brown e la tonalità nut, insieme all’off-white, esprimono l’anima più estiva della collezione.

Le calzature spaziano dalle stringate alle ballerine, con pelli morbide e lacci intercambiabili,. Mentre le borse esplorano forme geometriche e si ispirano al mondo della cartella maschile. La collezione si completa con una raffinata selezione di gioielli che celebrano le linee del viso femminile, dai collari in oro anticato ai macro-orecchini, fino alle spille. La novità? La capsule “Night“, una proposta black che include abiti lunghi in raso dal design minimal, top che lasciano le spalle nude abbinati a pantaloni palazzo e jumpsuit in viscosa. Un guardaroba senza tempo per la donna moderna.