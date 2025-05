L’almanacco di oggi, venerdì 9 maggio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Venerdì 9 maggio 2025. La settimana volge al termine, e il weekend è ormai alle porte, ma il cielo resta indeciso. In molte regioni italiane il meteo continua a giocare a nascondino con il sole, alternando nuvole e pioggerelle. Nonostante l’incertezza del tempo, possiamo iniziare la giornata con un sorriso e un pensiero brillante. Ecco 3 frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

“Il cielo è grigio, ma niente che un buon caffè e un paio di calzini asciutti non possano migliorare. Buongiorno a chi sceglie comunque di uscire!”

“Oggi il meteo è confuso, ma almeno noi sappiamo bene dove vogliamo arrivare… magari dopo un’altra tazza di tè. Buona giornata!”

“Venerdì: quella giornata in cui il tempo fuori è un mistero, ma dentro già sentiamo profumo di weekend. Buongiorno con moderato ottimismo!”

Nati il 9 maggio

Claudio Lotito (1957). Imprenditore e dirigente sportivo italiano. È noto per essere il presidente della Società Sportiva Lazio e per il suo coinvolgimento in ambito calcistico e politico. ​

Nicolas Ghesquière (1971). Stilista francese, dal 2013 direttore creativo delle collezioni femminili di Louis Vuitton. Dopo aver lavorato come assistente di Jean-Paul Gaultier dal 1990 al 1992, ha collaborato con diverse case di moda, tra cui Pôles e Callaghan. Nel 1997 è entrato in Balenciaga, inizialmente disegnando per il mercato giapponese. Nel 1998 è stato nominato direttore creativo, ruolo in cui ha rivitalizzato la maison con un’estetica futuristica e avanguardista. Durante la sua carriera, Ghesquière ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Avant-Garde Designer ai VH1/Vogue Fashion Awards nel 2000 e il titolo di International Designer of the Year ai British Fashion Awards nel 2014.

Rosario Dawson (1979). Attrice statunitense. Ha recitato in numerosi film e serie televisive, distinguendosi per la sua versatilità e impegno sociale. ​

Mariano Di Vaio (1989). Modello, blogger e imprenditore italiano. È diventato una figura di spicco nel mondo della moda e dei social media, lanciando anche una propria linea di abbigliamento. ​

Tony Effe (1994). Pseudonimo di Nicolò Rapisarda, è un rapper italiano noto per essere stato membro della Dark Polo Gang. Nato a Roma, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come attore bambino, apparendo in film come “Viaggi di nozze” e “Paparazzi”. ​ Nel 2014 ha co-fondato la Dark Polo Gang, gruppo che ha contribuito alla diffusione della trap in Italia. Nel 2021 ha intrapreso la carriera da solista con l’album “Untouchable”, seguito da “Icon” nel 2024. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Damme ‘na mano”, classificandosi al 25º posto. ​Ha avuto una relazione con la modella Taylor Mega dal 2019 al 2021. Attualmente e legato a Giulia De Lellis, dalla quale aspetta una figlia che chiameranno Priscilla.

Morti il 9 maggio

Aldo Moro (1916–1978). Politico e giurista italiano, fu presidente della Democrazia Cristiana e più volte Presidente del Consiglio. Il 16 marzo 1978 venne rapito dalle Brigate Rosse; dopo 55 giorni di prigionia, il suo corpo fu ritrovato il 9 maggio 1978 nel bagagliaio di una Renault 4 a Roma.

Ottavio Missoni (1921–2013). Stilista e atleta italiano, fondò con la moglie Rosita la casa di moda Missoni, celebre per i suoi motivi a zigzag e l’uso innovativo del colore. Ex finalista olimpico nei 400 ostacoli nel 1948, morì il 9 maggio 2013 nella sua casa di Sumirago, all’età di 92 anni.

Margaret Lindsay (1910–1981). Attrice americana attiva negli anni ’30 e ’40, nota per ruoli in film come Jezebel (1938) e Scarlet Street (1945). Morì il 9 maggio 1981.

Alice Faye (1915–1998). Attrice e cantante statunitense, divenne celebre negli anni ’30 e ’40 come stella dei musical della 20th Century Fox. Morì il 9 maggio 1998.

Lena Horne (1917–2010). Cantante, attrice e attivista americana, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per il suo impegno nei diritti civili. Morì il 9 maggio 2010.

Alan King (1927–2004). Comico e attore statunitense, noto per il suo umorismo tagliente e per le sue apparizioni in film e programmi televisivi. Morì il 9 maggio 2004.

Little Richard (1932–2020). Cantante, musicista e compositore americano, considerato uno dei padri del rock and roll. Morì il 9 maggio 2020.

Il cielo di venerdì 9 maggio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Venerdì 9 maggio 2025 si apre con un cielo astrologico denso di movimenti significativi. Le configurazioni planetarie di oggi influenzano energia, emozioni e decisioni, offrendo indicazioni preziose per tutti i segni zodiacali. Di seguito analizziamo le posizioni dei principali pianeti e le loro implicazioni astrologiche, con l’obiettivo di fornire una panoramica utile per affrontare al meglio questa giornata.

☀️ Sole in Toro

Il Sole brilla nel segno del Toro, rafforzando il bisogno di stabilità e sicurezza. Questa posizione favorisce un approccio pratico alla vita e invita a concentrarsi su ciò che è concreto. I segni di terra, come Toro, Vergine e Capricorno, si sentiranno particolarmente in sintonia con queste energie. È un buon momento per consolidare relazioni e progetti.

🌙 Luna in Acquario

La Luna nel segno dell’Acquario spinge verso l’originalità e la voglia di cambiamento. I segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) possono trovare ispirazione nelle connessioni sociali e nelle idee innovative. C’è una spinta ad agire in modo non convenzionale e a rompere la routine.

☿ Mercurio in Ariete

Mercurio in Ariete porta comunicazione rapida, pensieri incisivi e decisioni immediate. I segni di fuoco possono sfruttare una mente lucida e una forte spinta all’iniziativa. Ottima giornata per iniziare nuovi progetti o affrontare discussioni con determinazione.

♀️ Venere in Ariete

Venere in Ariete accende la passione e stimola i sentimenti più intensi. I rapporti affettivi diventano più diretti e impulsivi. I segni di fuoco possono vivere momenti carichi di emozioni, ma è utile mantenere equilibrio per evitare reazioni troppo istintive.

♂️ Marte in Leone

Marte in Leone dona forza, vitalità e voglia di emergere. C’è un’energia audace, ideale per chi desidera guidare o mettersi in mostra. I segni di fuoco beneficiano di una spinta decisa all’azione e alla creatività.

♃ Giove in Gemelli

Giove in Gemelli amplia le possibilità legate alla comunicazione, allo studio e agli scambi sociali. I segni d’aria possono approfittare di nuove opportunità, specialmente in ambito culturale e intellettuale. È il momento giusto per ampliare la rete di contatti.

♄ Saturno in Pesci

Saturno in Pesci invita a riflettere, ad affrontare responsabilità emotive e spirituali. I segni d’acqua trovano sostegno nel costruire basi solide, sia interiori sia pratiche. È una fase utile per strutturare meglio ciò che finora è rimasto solo un sogno.

♅ Urano in Toro

Urano in Toro continua a scuotere la sfera dei valori personali e della sicurezza economica. I segni di terra vivono trasformazioni che richiedono capacità di adattamento. Cambiamenti improvvisi possono aprire a nuove opportunità.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno in Ariete accende l’immaginazione e la spinta verso nuovi ideali. I segni di fuoco sentono il bisogno di esprimersi con autenticità, seguendo intuizioni profonde. È una fase creativa e spiritualmente stimolante.

♇ Plutone retrogrado in Acquario

Plutone retrogrado in Acquario porta un’energia intensa e introspettiva. I segni d’aria sono chiamati a riflettere sulle dinamiche di potere e sulle trasformazioni in atto. È un momento utile per lasciar andare ciò che non serve più.

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 9 maggio 2025

Ed ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di venerdì 9 maggio 2025, sulla base delle influenze astrali descritte nel cielo astrologico del giorno. L’energia dei pianeti favorisce slanci, opportunità e intuizioni per alcuni segni più di altri. Scopri chi beneficia maggiormente di questo cielo dinamico.

1. Leone

Grazie a Marte nel segno, i nati sotto il Leone godono di grande vitalità, autostima e carisma. È una giornata perfetta per prendersi la scena, portare avanti progetti ambiziosi o vivere una passione con slancio. Inoltre, l’energia solida del Sole in Toro offre equilibrio alle decisioni.

2. Gemelli

Giove nel segno amplifica fortuna, nuove conoscenze e occasioni brillanti, soprattutto nella comunicazione e negli affari. La Luna in Acquario, altro segno d’aria, sostiene idee innovative e incontri stimolanti. È un giorno ideale per mettersi in gioco con leggerezza ma determinazione.

3. Ariete

Con Mercurio, Venere e Nettuno nel segno, l’Ariete vive un mix vincente di intuito, energia mentale e fascino personale. I rapporti amorosi si accendono, mentre la mente resta lucida e veloce. Attenzione solo agli eccessi di impulsività.

4. Acquario

La Luna nel segno e Plutone retrogrado amplificano l’introspezione e la creatività. L’Acquario può trovare soluzioni fuori dagli schemi, brillare in ambito sociale e fare passi avanti nei progetti personali. Ottimo momento per coltivare relazioni autentiche e piani a lungo termine.

5. Toro

Il Sole nel segno rafforza energia vitale, centratura e concretezza. Anche se Urano continua a stimolare cambiamenti inaspettati, oggi il Toro può affrontarli con calma e determinazione. È il momento giusto per fare chiarezza e consolidare ciò che conta davvero.