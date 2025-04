Dal 25 al 27 aprile Sposa Curvy è sbarcato alla Barcelona Bridal Week con la sua nuova collezione 2025 dalla unica filosofia Senza Taglia!

Sposa Curvy, l’azienda marchigiana fondata da Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli, ha svelato la propria partecipazione alla Barcelona Bridal Fashion Week. Ovvero il più importante appuntamento fieristico in Europa dedicato al settore della moda sposa. E punto di riferimento strategico per i brand internazionali più rilevanti.

Dal 25 al 27 aprile il brand ha presentato al Padiglione 2 (level 0 street E stand 563) la nuova collezione 2025, un’ampia gamma di abiti che vestono tutte le forme della bellezza grazie al metodo Senzataglia. E proprio come hanno affermato Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli: “In un mondo che corre veloce e dove spesso domina la logica dell’”usa e getta”, abbiamo scelto di fermarci. Con la nuova collezione e grazie al metodo Senzataglia, vogliamo riportare al centro il valore del tempo, della qualità e dell’autenticità”.

La filosofia di Sposa Curvy

La nuova collezione Sposa Curvy nasce per tutte le donne che, nel corso della vita, hanno cambiato forme, taglie, prospettive, ma non hanno mai smesso di essere belle. Grazie al metodo sartoriale Senzataglia, la collezione è pensata per abbracciare ogni corpo con rispetto e stile, senza costringerlo dentro numeri o misure.

La maison ha scelto materiali che non passano mai di moda: pizzi francesi, tessuti pregiati, finiture artigianali. Ogni capo infatti è realizzato con cura, per durare nel tempo e accompagnare chi lo indossa in momenti diversi della vita.

La mission? Permettere a donne di tutte le fisicità di sentirsi bene con se stesse. Soprattutto in un momento delicato come quello della scelta dell’abito da sposa dove il rischio di vedersi proporre abiti non adatti al proprio corpo è alto. La nuova collezione celebra dunque l’individualità di ogni donna, diventando uno strumento di empowerment e di self-confidence.