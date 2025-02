Sanremo 2025, i look della finale: vince Olly in Emporio Armani

Finale del 75esimo Festival di Sanremo 2025: i look di cantanti, ospiti e presentatori. Il vincitore anche di stile? Olly con la canotta di Emporio Armani!

Per la finale, la serata conclusiva della kermesse che lo ha incoronato vincitore di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, Olly non ha rinunciato al capo must del suo guardaroba sanremese. Ovvero la canotta bianca bene in vista. Infatti Olly, super amato dalla Gen Z, è un grande fan delle canotte. Il cantante ed Emporio Armani con lo styling di Lorenzo Oddo hanno reinventando lo smoking.

Come? Rinunciando alla giacca e lasciando spazio a una camicia in raso di seta azzurro indossata sbottonata per svelare, ovviamente, una canotta a costine. Ha completato il look un pantalone a palazzo con banda laterale e fascia da smoking. Coerente!

I look creati dal marchio per Olly sono il frutto della fusione dello storico DNA di Emporio con la personalità dell’artista, un’unione di intenti che ha proprio alzato il livello dello stile all’Ariston. Dunque Emporio Armani è stato certamente il brand vincitore fra tutti i look di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, i look della serata finale

Carlo Conti era tirato come il velluto nero dello smoking Stefano Ricci che lo ha accompagnato nella conclusione di Sanremo 2025, con grandi revers in raso e cravattino. Pinguino!

Un abito da sera con gonna drappeggiata in organza di seta e corpino con profondo scollo a V in paillettes ricamate, quello di Peter Langner che la presentatrice Bianca Guaccero, ha indossato al “PrimaFestival”, programma che ogni sera prepara ad entrare nell’atmosfera del Festival di Sanremo. Per Bianca ancora Peter Langner sul palco di Sanremo. Un abito da sera decolletè, nero e nude in tulle illusione a contrasto, con paillettes e catene metalliche ricamate a mano. Super elegante!

Alessandro Cattelan, co-conduttore della serata, ha scelto Kiton. Ha indossato uno smoking firmato dalla maison napoletana.

Composto da giacca smoking doppiopetto in velluto a righe verdi e nero impreziosita da revers a scialle e un pantalone da smoking in lana caratterizzato da un gallone laterale in raso nero. Dandy senza tempo!

La co-conduttrice Alessia Marcuzzi ha scelto un black dress lungo Dolce & Gabbana. Aderente, col collo alto e le maniche lunghe.

Una scelta piena di fascino che richiede poco altro, giusto un paio di tacchi alti e la luce dei diamanti. Fashionista! Bresh ha scelto una t-shirt color fango e jeans con decorazioni dorate Ami Paris.

I gioielli sono APM Monaco. Bangle pavé, bracciale ondulato, due collane pavé, orecchini a cerchio piccolo. Scintillante!

Giorgia eterea e seducente in Dior

Per la finale di Sanremo 2025 Giorgia, che ha indossato abiti Dior durante tutte le serate del 75mo Festival della Canzone Italiana, ha sfoggiato un’eleganza seducente in un completo di Maria Grazia Chiuri.

Giorgia, arrivata al sesto posto tra la delusione e le proteste del pubblico, ha sfoggiato un tailleur corto in morbida lana e seta nera completato da una camicetta a rete ricamata e un reggiseno.

Achille Lauro in Dolce & Gabbana

Per la finale di Sanremo 2025 Achille Lauro sceglie ancora una volta Dolce&Gabbana. un look da imperatore decadente: un cappotto dorato ricoperto di perline scintillanti. Il messaggio è chiaro: sfarzo e spettacolo. Ma la vera sorpresa arriva subito dopo. Il mantello scompare e lascia spazio a un completo minimalista: t-shirt bianca serafino, pantaloni eleganti e tatuaggi ben in vista.

Un contrasto netto, da divinità barocca a dandy essenziale in pochi secondi. Lauro sa bene cosa sta facendo. Il suo non è solo un look, è un pezzo di spettacolo curato nei minimi dettagli. Non è solo moda, è performance. Che piaccia o meno, quando scende le scale dell’Ariston, l’attenzione è tutta su di lui. Obiettivo raggiunto.

I Coma_Cose in Valentino

I Come_Cose, ossia California e Fausto Lama, anche in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2025 hanno indossato look Valentino e accessori Valentino Garavani della collezione Pavillon des Folies firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele.

California ha indossato un abito in chiffon nero con inserti in pizzo e dettaglio di nastri ton sur ton sul davanti ed una tuta nera in pizzo a collo alto. Ai suoi piedi un paio di decolleté Valentino Garavani FolieFoliage. La cantante ha completato il look con un cappello rosso in paglia e orecchini pendenti in cristallo, tutto Valentino. Fausto Lama ha indossato invece un completo in lana navy con nappe all over sopra un dolcevita in lana nera, e Stivaletti Valentino Garavani Pat. La chicca? La gorgiera in chiffon di seta rossa.

Rose Villain, l’abito Couture Fendi per la finale di Sanremo 2025

Anche per la finale di Sanremo 2025, Rose Villain ha indossato Fendi: un meraviglioso abito ricamato all over, in tutte e micro cristalli, con un corsetto in maglia nera, della collezione Couture Fall/Winter 2023.

Lo styling è di Celia Arias. Semplicemente divina!

Gli altri look della serata finale di Sanremo 2025

Simone Cristicchi, vincitore del premio della sala stampa “Lucio Dalla” e del premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, ha indossato Antonio Marras.

Lo stilista, che ha accompagnato l’artista lungo l’intera avventura sanremese con le sue creazioni, ne elogia la straordinaria capacità di emozionare attraverso la musica e le parole.

Brunori Sas ha indossato un look Boglioli. Un custom made Tuxedo doppiopetto nero. Un percorso di stile davvero impeccabile!

Stash ha scelto Byblos. Un abito nero con accessori di pelle con dettagli metallici di Cuoio di Toscana. I gioielli della collezione Magia di Salvini in oro bianco con diamanti. Accattivante!

Per l’esibizione sul Suzuki Stage, Tedua ha scelto Dsquared2. Ha indossato un Berlin Suit con pantalone flare e camicia di seta nera della collezione Primavera Estate 25. Esclusivo!

Clara ha indossato un abito azzurro custom di Balmain con corsetto e gonna con drappeggi. Poi un bracciale e un anello della collezione Emozioni di Damiani in oro bianco con diamanti e un anello di Alta Gioielleria, impreziosito da diamanti e acquamarina. Scarpe Le Silla. Principessa pop!

Bianca Balti ha indossato un abito custom made Ermanno Scervino. Abito con body-corsetto. Il body è in raso di seta, steccatura e impunture, come i corsetti di fine Ottocento.

L’abito è in chiffon crêpon, con un design essenziale davanti. Sul retro, invece, ha un lungo strascico che finisce in un intreccio di lacci. Gioielli Garatti. Collana, anelli e gli esclusivi orecchini a cuore tutti realizzati con i rari diamanti verdi della maison. Dea guerriera!