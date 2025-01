Gimo’s, azienda italiana di pelle e tessuti di alta qualità, ha celebrato il 50esimo anniversario con una co-lab con la tessitura Bottoli di Vittorio Veneto

Gimo’s, rinomata azienda italiana specializzata in pellami e tessuti di alta qualità, ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario. Con un evento esclusivo in occasione di Pitti Immagine Uomo 107, presso l’UOLL Loft. Un inizio d’anno ricco di auspici davvero positivi per il brand, che intende far vivere in prima persona il suo savoir-faire e la continua evoluzione nel tempo. Da laboratorio a conduzione familiare fondato in Veneto nel 1968 da Renzo Girardin, fino a diventare un marchio di fama internazionale, conosciuto dal 1975. Un cambiamento voluto dal fondatore Renzo Girardin, che ha inteso, in questo modo, esaltare i punti di forza dell’azienda. Caratterizzata da sempre dall’alta qualità dei materiali impiegati e della sua produzione, fedele ai metodi tradizionali del Made in Italy, ma aperta agli stimoli più innovativi dal mondo della moda.

Gimo’s e Bottoli

Protagonista dell’evento è il capospalla, simbolo distintivo di Gimo’s, un prodotto che incarna tutta la sapienza del brand. Il quale, nel corso degli anni, ha saputo diversificare la sua offerta grazie a una continua e instancabile ricerca. Un impegno costante che ha permesso all’azienda di innovare tessuti, finiture e palette, mantenendo però sempre una forte e precisa riconoscibilità, frutto soprattutto dell’eccellenza delle materie prime utilizzate.

Per celebrare il cinquantesimo anniversario, il brand ha avviato una co-lab con tessitura Bottoli di Vittorio Veneto. La quale ha fornito al brand lana naturale non tinta. Questo materiale unico conserva i colori originali dell’animale. Combinandosi armoniosamente con pelle e montone per dare vita a capi dalla composizione pregiata. Degno di nota è anche l’utilizzo di Jersey 100% cashmere di origine italiana e vitello nubuck 100% idrorepellente, che conferisce ai capi in pelle eccellenti proprietà tecniche, unendo funzionalità e gusto estetico.