Madam, la bag in pelle made in Abruzzo

La dynamic bag di nome Madam è il classico esempio di moda nata per necessità. Il bisogno impellente di una donna che nella vita fa l’architetto e che proprio non sa dove mettere la sua fettuccia metrica mentre visiona cantieri, senza perdere tutto il suo stile e la sua femminilità

Così a Roseto degli Abruzzi, è stata presentata la funzionale Madam. Una bag nata dalla sinergica collaborazione di una architetto (Monica Merlotti di “ODA – Officina di Architettura”), un designer (Davide Mattiucci, libero professionista) e una commerciante (Martina Aloisi con il suo negozio “Attrazioni”).

E se detta così, «C’erano una volta un architetto, un designer e un commerciante…», potrebbe anche risuonare come una barzelletta, in realtà non c’è da esser colti in fallo poiché Madam, dal sogno di carta su cui era stata progettata, ha visto la luce proprio nella cittadina abruzzese in cui lo stile è spesso di casa.

Madam, la bag in pelle a km zero

«Ero stanca di faticare nel trovare piccole borsette che nel mercato globale non è mai semplice scovare. Per questo ho espresso il desiderio di avere qualcosa che mi rendesse possibile l’utilizzo di entrambe le mani, mentre sono in cantiere a lavorare», ci dice Monica Merlotti. «In quel periodo la mia amica Martina mi ha chiamata per dirmi che stava per ordinare i nuovi prototipi di borse per la nuova collezione e io, le ho detto che poteva essere interessante crearcela da sole. Poi abbiamo sentito Davide, che nella vita fa il designer, un nostro amico comune a cui abbiamo raccontato l’idea. E così è nato il tutto», conclude.