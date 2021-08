Acqua minerale, la classifica 2021 di Altroconsumo

Bere acqua è fondamentale per la salute e il benessere del nostro organismo in qualsiasi stagione dell’anno. Assicurare al corpo la giusta idratazione in estate diventa ancora più importante: sudando si perdono infatti liquidi e sali minerali. Ma come orientarsi nella scelta delle acque in commercio? E come leggere l’etichetta?

L’acque minerale in bottiglia è uno dei prodotti di maggior consumo nel nostro Paese. Con una media di 220 litri d’acqua pro capite, l’Italia è il primo Paese in Europa per consumo.

Altroconsumo ha realizzato una serie di test su 79 marche, dalle più pubblicizzate a quelle in vendita nei discount, e ne ha vagliato le caratteristiche. Ecco come distinguere tra i diversi tipi di acque, come leggere l’etichetta, come conservare correttamente le bottiglie e i risultati dei test di Altroconsumo.

Acqua minerale in bottiglia, i diversi tipi

In commercio esistono diversi tipi di acqua in bottiglia che si differenziano a seconda di alcuni criteri: vediamo quali sono e perché è importante (o utile) distinguere tra i diversi tipi di acque.

Il criterio principale che permette di classificare l’acqua in bottiglia è la quantità di sali minerali che contiene che distingue i tipi di acqua in minimamente mineralizzata, oligominerale, minerale, ricca di sali minerali. La quantità di sali di un’acqua minerale naturale inoltre, determina la sua destinazione d’uso. Vediamo nel dettaglio le differenze e i diversi tipi di utilizzo.

Minimamente mineralizzata

L’acqua minimamente mineralizzata è quella che possiede un contenuto in sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 mg/l; è un’acqua leggera, che stimola la diuresi, indicata quando si utilizzano il latte in polvere e altri alimenti per l’infanzia;

Oligominerale

L’acqua oligominerale o leggermente mineralizzata ha un contenuto di sali minerali non superiore a 500 mg/l; favorisce anch’essa la diuresi ed è indicata nelle diete iposodiche dato il modesto contenuto di sodio;

Minerale

Nell’acqua minerale, o mediominerale, il contenuto di sali minerali ha un valore compreso tra 500 e 1500 mg/l; è molto utile d’estate o durante la pratica di attività sportive, perché consente di reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione;

Ricca di Sali minerali

In un’acqua ricca di sali minerali il residuo fisso a 180 °C è superiore a 1500 mg/l e va consumata solo sotto controllo medico.

Come leggere l’etichetta dell’acqua minerale

Saper leggere correttamente l’etichetta dell’acqua in bottiglia è molto importante perché permette di scegliere al meglio il tipo di acqua più indicato per noi. Ma quali sono le indicazioni da verificare? La prima cosa da guardare quando si esamina l’etichetta di una bottiglia di acqua minerale è la verifica dela presenza della dicitura Acqua Minerale Naturale: significa che quell’acqua in bottiglia può essere commercializzata perché rispetta precise indicazioni di legge.

Il secondo elemento da valutare quando si legge l’etichetta è il luogo d’origine dell’acqua che deve essere riportato obbligatoriamente: quella provenienti da sorgenti di montagna sono da preferire perché generalmente più povere di sali minerali.

Una volta che ci si è accertati da dove provenga l’acqua, e che sia minerale naturale, è il momento di leggere la tabella dei parametri analitici, ecco i principali:

Residuo fisso . L’acqua viene fatta evaporare a 180°C e ciò che rimane è il residuo fisso, ossia i minerali che non evaporano a quella temperatura: più è alto, più l’acqua è ricca di sali minerali .

. L’acqua viene fatta evaporare a 180°C e ciò che rimane è il residuo fisso, ossia i minerali che non evaporano a quella temperatura: più è alto, più l’acqua è ricca di . pH. É la misura dell ‘acidità dell’acqua : il suo valore va da 1 a 14 ma generalmente l’acqua in bottiglia ha un pH pari a 7. Il pH dipende dagli ioni contenuti nell’acqua e può essere acido o alcalino (da 6,5 a 8).

É la misura dell : il suo valore va da 1 a 14 ma generalmente l’acqua in bottiglia ha un pH pari a 7. Il pH dipende dagli e può essere o (da 6,5 a 8). Sodio . Il sodio agisce direttamente sulla nostra salute e l’acqua in bottiglia può essere indicata in etichetta come sodica se il suo valore supera i 200 mg/l mentre può riportare l’indicazione che è adatta per le diete povere di sodio, se il suo tenore in sodio è inferiore a 20 mg/l. Tendenzialmente, è sempre bene orientarsi su un’acqua con basso contenuto di sodio visto che la nostra dieta è già di per sé ricca di sale, consapevoli comunque del fatto che l’acqua non rappresenta la fonte principale di questo sale minerale.

. Il sodio agisce direttamente sulla nostra salute e l’acqua in bottiglia può essere indicata in etichetta come sodica se il suo valore supera i 200 mg/l mentre può riportare l’indicazione che è adatta per le diete povere di sodio, se il suo tenore in sodio è inferiore a 20 mg/l. Tendenzialmente, è sempre bene orientarsi su un’acqua con visto che la nostra dieta è già di per sé ricca di sale, consapevoli comunque del fatto che l’acqua non rappresenta la fonte principale di questo sale minerale. Nitrati. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha stabilito che i nitrati sono sostanze probabilmente cancerogene: nelle falde acquifere del nostro paese se ne possono trovare, seppur in maniera molto limitata. È bene quindi prestare attenzione al valore dei nitrati presenti nell’acqua in bottiglia: per essere potabile, l’acqua non deve contenere più di 50 mg/l di sodio, ma per essere adeguata alla prima infanzia è bene che non superi i 10 mg/l.

Acqua minerale in bottiglia, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato un totale di 79 diverse marche di acqua minerale in bottiglia, dividendole in tre categorie: acque naturali, effervescenti naturali e frizzanti. Riportiamo di seguito le migliori cinque per ogni tipologia, secondo i risultati dei test. La classifica completa qui.

Acque minerali naturali

La migliore in questa categoria è risultata l’acqua Smeraldina naturale, con la valutazione “qualità ottima”.

Smeraldina Recoaro San Bernardo Santacroce Eva

Acque minerali effervescenti naturali

Tra le acque di origine vulcanica, naturalmente ricche di bollicine di anidride carbonica che le rendono effervescenti, la migliore è risultata l’acqua Uliveto

Uliveto Lete Sangemini Grazia Santagata

Acque minerali frizzanti

Le acque frizzanti sono acque minerali naturali addizionate di anidride carbonica. Ecco le 5 migliori secondo la classifica di Altroconsumo

Boario frizzante Eva frizzante Sorgesana leggermente frizzante Rocchetta Brio Blu leggermente frizzante San Benedetto leggermente frizzante

Come conservare l’acqua in bottiglia

Conservare l’acqua nel modo corretto è un requisito fondamentale per mantenere intatte le sue caratteristiche originarie. Ecco qualche consiglio: