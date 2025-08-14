Scopri le origini del Ferragosto, la storia e le tradizioni di questa festa estiva amata in Italia e celebrata anche in altri Paesi del mondo.

Il Ferragosto è una delle ricorrenze più attese dell’estate italiana. Cade il 15 agosto e, per molti, segna il culmine della stagione delle vacanze. Ma le sue radici affondano in una storia antica, che intreccia cultura romana e tradizione religiosa.

Ferragosto: dalle origini antiche alla festa di oggi

Le origini risalgono al 18 a.C., quando l’imperatore Augusto istituì le Feriae Augusti, giorni di riposo dedicati ai lavoratori dopo le fatiche dei raccolti. In epoca romana, questi festeggiamenti erano caratterizzati da banchetti, corse di cavalli e momenti di svago collettivo.

Nell’antica Roma, il Ferragosto era anche occasione per scambiarsi auguri e ricevere doni da parte dei datori di lavoro. Un’usanza che, in forma diversa, sopravvive ancora oggi nelle chiusure aziendali estive.

Con il tempo, la Chiesa cattolica associò il Ferragosto alla celebrazione dell’Assunzione di Maria, trasformandolo in una festa religiosa che univa devozione e convivialità.

Le tradizioni in Italia

Oggi il Ferragosto è sinonimo di vacanze, mare e cene all’aperto. In Italia, ogni regione ha le sue tradizioni. Al Nord, è comune organizzare grigliate in montagna o picnic nei parchi. Al Centro, soprattutto in Toscana e Umbria, si preparano pranzi a base di piatti tipici come la porchetta.

Al Sud, la festa si vive spesso in riva al mare, con fuochi d’artificio e sagre paesane. Immancabili i concerti e le feste di piazza, che trasformano borghi e città in palcoscenici a cielo aperto.

Il cibo del Ferragosto

Anguria ghiacciata, insalate fresche, pesce alla griglia e dolci tradizionali: il menù varia da regione a regione, ma il filo conduttore resta la condivisione.

Il Ferragosto nel mondo

Ma il Ferragosto non è solo italiano. In Spagna, il 15 agosto è giorno festivo per l’Assunzione di Maria, celebrata con processioni e eventi folkloristici. In alcune zone della Francia, si organizzano feste di paese e mercatini estivi. In America Latina, soprattutto in paesi come il Paraguay, la ricorrenza conserva un forte carattere religioso.

Ferragosto è più di una data sul calendario. È un momento per fermarsi, ritrovare il piacere della compagnia e vivere l’estate con lentezza. Un ponte tra storia millenaria e tradizioni sempre nuove, capace di unire luoghi e persone in un’unica, luminosa celebrazione.