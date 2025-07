L’almanacco di oggi, martedì 29 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Il calendario segna il 29 luglio e l’estate sembra aver rallentato il passo: le città si svuotano a metà, le scrivanie diventano più silenziose, mentre chi può si rifugia tra scogliere e ombrelloni. Ma il martedì, si sa, è un giorno sincero: non promette rivoluzioni, ma pretende dignità. E forse è proprio questa la sua forza, discreta ma solida, con cui ci invita a prendere fiato senza perdere il ritmo. Ecco tre frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

Buongiorno a chi anche oggi si alza senza aspettarsi sorprese. Ma con un caffè decente, tutto è ancora possibile.

Martedì, il giorno che non ha la pretesa del lunedì né la leggerezza del venerdì. Buongiorno a chi ci mette la testa, più che l’entusiasmo.

Buongiorno: oggi non c’è bisogno di correre. Basta non restare fermi!

Nati il 29 luglio

Benito Mussolini (1883–1945). Nato a Predappio, fu il fondatore del fascismo e capo del governo italiano dal 1922 al 1943, instaurando una dittatura che soffocò le libertà civili, represse l’opposizione politica e avviò l’Italia verso l’alleanza con la Germania nazista. Con la promulgazione delle leggi razziali del 1938 e l’ingresso nella Seconda guerra mondiale al fianco di Hitler, condusse il Paese al disastro. Dopo la caduta del regime, Mussolini fu fucilato dai partigiani il 28 aprile 1945. Figura centrale e controversa del Novecento italiano, la sua eredità resta legata a una stagione di violenza politica, autoritarismo e tragedia collettiva.

Mikis Theodorakis (1925–2021). Compositore e politico greco, Theodorakis è noto per musiche emblematiche come Zorba il greco e per il suo impegno civile durante la resistenza e la dittatura. Inoltre, ha rappresentato la Grecia nel mondo della cultura e della politica, diventando simbolo di resistenza e identità nazionale.

Piero Marrazzo (1958). Giornalista e politico italiano, è noto per le sue inchieste televisive a Mi manda Raitre, che gli valsero grande credibilità. Dal 2005 al 2009 ha ricoperto la carica di presidente della Regione Lazio. La sua carriera politica subì un brusco arresto a seguito di uno scandalo legato a una vicenda privata che fu oggetto di forte esposizione mediatica. Dopo un lungo periodo di riservatezza, è tornato all’attività giornalistica, con un approccio più defilato ma coerente con la sua esperienza.

Fernando Alonso (1981). Pilota automobilistico spagnolo pluricampione di Formula 1, famoso per la sua determinazione e il talento in pista. Alonso, brand ambassador Boss dal 2023, è tra i più grandi interpreti del motorsport degli ultimi vent’anni.

Morti il 29 luglio

Herbert Marcuse (1898–1979). Filosofo e sociologo tedesco naturalizzato americano, Marcuse è stato tra i principali esponenti della Scuola di Francoforte. Autore di testi fondamentali come L’uomo a una dimensione, fu una voce radicale nella critica al capitalismo avanzato, alla società dei consumi e al conformismo borghese. Negli anni Sessanta divenne un riferimento teorico per i movimenti studenteschi, specie negli Stati Uniti e in Europa. La sua scomparsa, avvenuta il 29 luglio 1979, segnò la fine di un’epoca in cui il pensiero critico trovava ancora spazio nel dibattito pubblico.

Luis Buñuel (1900–1983). Regista e sceneggiatore spagnolo naturalizzato messicano, Buñuel è considerato il maestro indiscusso del cinema surrealista. Dopo gli esordi in collaborazione con Salvador Dalí – Un chien andalou resta un’opera seminale – ha firmato pellicole come L’angelo sterminatore, Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia, capaci di mescolare onirismo, ironia e feroce critica sociale. Emigrato in Messico durante il franchismo, ha influenzato generazioni di cineasti. È morto il 29 luglio 1983 a Città del Messico, lasciando un’eredità estetica e intellettuale ancora oggi attuale.

Marta Marzotto (1931–2016). Modella, stilista, mecenate e volto familiare della mondanità italiana, Marta Marzotto è stata una figura di spicco nella cultura del secondo Novecento. Partita da origini umili, si impose come icona di stile e libertà. Con i suoi iconici caftani, incarnava un’idea di femminilità eccentrica e colta. Nota per la lunga relazione con il pittore Renato Guttuso, fu protagonista dei salotti artistici e politici dell’Italia repubblicana. La sua morte, avvenuta a Milano il 29 luglio 2016, fu salutata con affetto e rispetto da un Paese che l’aveva vista trasformarsi da musa a istituzione mondana.

Il cielo di martedì 29 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Amici delle stelle, questo martedì 29 luglio presenta un cielo ricco di tensioni ed equilibrio. La Luna entra in Bilancia, portando armonia nei rapporti, mentre Mercurio resta retrogrado in Leone. Dal contesto emerge un invito a bilanciare intuizione e razionalità. Inoltre, le energie planetarie suggeriscono riflessione, apertura e opportunità creative.

☿️ Sole in Leone

Il Sole nel segno di fuoco enfatizza vitalità e creatività. Offre slancio personale e autostima, incoraggia affermazione senza pose. Espande il desiderio di esprimere sé stessi con autenticità.

☿️ Luna in Bilancia

La Luna sostiene la ricerca di equilibrio emotivo. Incoraggia dialogo e collaborazione. Pur introducendo riflessività, favorisce un clima relazionale più leggero.

☿️ Mercurio in Leone (retrogrado)

Mercurio invita a rileggere le parole. Propone comunicazioni rifinite, magari con toni meno diretti ma più efficaci. Richiama chiarezza nell’esprimersi senza forzature.

☿️ Venere in Gemelli

Venere arricchisce i rapporti con curiosità. Favorisce conversazioni brillanti e aperture mentali. Stimola incontri basati su complicità intellettuale.

☿️ Marte in Vergine

Marte incanala energia in modo pratico. Phila sulla precisione, sulla cura per i dettagli e sull’efficienza. Perfetto per completare compiti con metodo.

☿️ Giove in Cancro

Giove sostiene progetti domestici e affettivi. Dona protezione emotiva e facilita la costruzione di legami significativi. Espande la dimensione del cuore.

☿️ Saturno in Ariete (retrogrado)

Saturno chiede disciplina interiore. Invita ad affrontare responsabilità personali con fermezza. Stimola autocontrollo e crescita strategica.

☿️ Urano in Gemelli

Urano apporta intuizioni veloci e originali. Propone cambiamenti nel modo di pensare. Richiede apertura a soluzioni non convenzionali.

☿️ Nettuno in Ariete

Nettuno spinge verso ideali che richiedono concretezza. Richiede allineamento tra intenzione e azione, per evitare illusioni.

☿️ Plutone in Acquario

Plutone amplifica trasformazioni profonde nel collettivo. Invita a ripensare strutture sociali con visione innovativa.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 29 luglio 2025

Il cielo di martedì 29 luglio porta emozioni intense e qualche sorpresa. Le stelle non sono tutte facili, ma per alcuni segni c’è una marcia in più, un’energia speciale che spinge a prendere in mano la situazione e a fare la differenza. Chi saprà ascoltare il proprio cuore e seguire l’intuito vivrà giornate di slancio e opportunità. Ecco allora i 5 segni più fortunati di questo martedì, che sfrutteranno al meglio l’influsso benefico dei pianeti.

1. Leone

Con il Sole nel segno e Mercurio che lavora su idee e comunicazione, oggi il Leone splende. È il momento giusto per farsi avanti, ottenere riconoscimenti e brillare in ambito creativo o sentimentale. Anche se Mercurio è retrogrado, la tua determinazione fa la differenza. Parole e gesti contano.

2. Bilancia

La Luna nel tuo segno ti dona una luce particolare. Ti senti più in sintonia con chi ti circonda, e la tua eleganza naturale viene valorizzata. I rapporti, sia affettivi che lavorativi, scorrono meglio. Approfittane per chiarire situazioni sospese. Il fascino oggi è una vera arma vincente.

3. Gemelli

Venere ti rende irresistibile e Urano porta idee fulminanti. Hai voglia di muoverti, parlare, creare. Ottimo giorno per chi lavora nella comunicazione o nelle relazioni pubbliche. In amore tornano stimoli nuovi e inviti piacevoli. Giornata movimentata, proprio come piace a te.

4. Vergine

Marte nel tuo segno ti regala concretezza e grinta. Non sei nel tuo periodo più romantico, ma sei efficiente, sveglio e centrato sugli obiettivi. Perfetto per risolvere questioni pratiche, fare ordine e portare a termine un compito difficile. Oggi convinci con i fatti.

5. Cancro

Giove ti protegge e ti ispira. Anche se il Sole è alle spalle, la tua sensibilità trova uno spazio di crescita. In famiglia o nella vita privata c’è una sorpresa positiva. Fidati del tuo intuito e abbi il coraggio di aprirti: qualcuno è pronto ad ascoltarti davvero.