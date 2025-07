Tezenis ha firmato i costumi di Temptation Island 2025 in onda su Canale 5. Tutti i look e gli accessori nella nuova edizione ambientata in Calabria.

L’attesissima edizione di Temptation Island 2025 ha segnato una nuova esclusiva co-lab con Tezenis. Anche quest’anno, il brand con la nuova collezione Beachwear Summer 2025, accompagnerà il celebre viaggio nei sentimenti narrato dall’ormai conico Filippo Bisciglia, in onda in prime time su Canale 5 e ambientato per la prima volta in assoluto in Calabria, al Calalandrusa Beach Resort.

In questa cornice mediterranea, fatta di mare cristallino e paesaggi super incontaminati, tutti i single e le coppie del programma hanno iniziato a sfoggiare già dalla prima puntata di Temptation Island andata in onda ieri, i costumi da bagno e i capi easywear firmati Tezenis. Una scelta che ha puntato dunque a valorizzare l’immagine del marchio tra i più giovani, con una proposta super versatile e sempre più attenta ai trend contemporanei. Il marchio è dunque tornato protagonista dell’estate televisiva italiana.



Tezenis X Temptation Island 2025

La collezione estiva 2025 di Tezenis si distingue per le sue linee inclusive e il mix vivaci di colori e fantasie. Bikini, costumi interi, top coordinati, pantaloncini e accessori sono pensati per essere combinati con libertà e leggerezza, sposando lo spirito super disinvolto del programma. Insieme ai costumi, i protagonisti di Temptation Island indosseranno anche borse, pochette, teli mare, ciabatte e scrunchies coordinati ai costumi.

Un total look da villaggio vacanze che riflette l’anima super pop e già instagrammabile della trasmissione. Dunque versatile, inclusiva e attenta ai trend, la collezione Tezenis vestirà i partecipanti di Temptation Island. Costumi e capi easywear dallo stile unico, accompagneranno i protagonisti durante le loro giornate. Una presenza integrata che sottolinea ancora una volta il legame tra il brand e i temi dell’estate. Una sinergia perfettamente integrata, che unisce moda, intrattenimento e comunicazione di massa.