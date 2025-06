L’almanacco di oggi, mercoledì 18 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Mercoledì 18 giugno si apre con un ritmo sospeso tra routine e desiderio di evasione. L’estate ormai inoltrata accende i colori delle città e porta con sé un’energia più leggera, quasi distratta. È quel momento della settimana in cui si fa il punto della situazione: c’è ancora tempo per recuperare, ma anche per scegliere di rallentare. Tra appuntamenti da incastrare e sogni da riprendere in mano, questo mercoledì promette equilibrio e piccole sorprese. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

Il mercoledì è quel tipo di giorno che non pretende nulla: si accontenta di una buona colazione e di una playlist azzeccata.

Se oggi ti senti in mezzo al guado, ricorda che anche il mercoledì ha i suoi superpoteri: traghettarti dritto verso il weekend.

Buongiorno a chi oggi ha deciso di prendersela comoda, ma con stile — e magari un caffè doppio.

Nati il 18 giugno

Amanda Lear (1939?). Nata probabilmente il 18 giugno, in un anno mai confermato, Amanda Lear è cantante, attrice e musa di Salvador Dalí. Artista poliedrica e provocatoria, ha segnato gli anni ’70 e ’80 con il suo stile androgino e una voce inconfondibile.

Paul McCartney (1942). Ex Beatles e leggenda della musica pop-rock, Paul McCartney è nato a Liverpool il 18 giugno 1942. Autore di innumerevoli capolavori, ha contribuito in modo decisivo alla storia della musica del Novecento, sia con i Beatles che nella sua lunga carriera da solista.

Raffaella Carrà (1943–2021). Nata il 18 giugno 1943 a Bologna, Raffaella Carrà è stata una delle icone più amate della televisione italiana e internazionale. Attrice, cantante, ballerina e conduttrice, ha saputo reinventarsi in ogni decennio, conquistando il pubblico con la sua energia contagiosa e uno stile inconfondibile. Il suo celebre caschetto biondo e i brani come “Tanti Auguri” e “A far l’amore comincia tu” sono diventati simboli pop riconosciuti in tutto il mondo.

Ma la Carrà è stata anche pioniera dell’emancipazione femminile nello spettacolo, rompendo tabù con naturalezza e ironia. Oltre al successo in Italia, ha brillato anche in Spagna e in America Latina, diventando un fenomeno di costume transgenerazionale. Ancora oggi il suo lascito artistico continua a influenzare nuovi linguaggi di intrattenimento.

Fabio Capello (1946). Nato a San Canzian d’Isonzo, Fabio Capello è uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano. Dopo una carriera da calciatore, ha guidato squadre come Milan, Roma e Real Madrid, imponendosi con rigore tattico e carisma internazionale.

Isabella Rossellini (1952). Attrice, modella e scrittrice italiana, Isabella Rossellini è nata a Roma il 18 giugno 1952. Figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha costruito una carriera internazionale tra cinema d’autore, pubblicità di lusso e divulgazione scientifica con uno stile eclettico e raffinato.

Morti il 18 giugno

Vincenzo Cardarelli (1887–1959). Poeta, scrittore e giornalista italiano, Cardarelli fu tra le figure di spicco del panorama letterario del primo Novecento. Fondatore della rivista La Ronda, è noto per uno stile sobrio e malinconico. Tra le sue opere più apprezzate spicca Poesie, che gli valse il Premio Bagutta nel 1948. Morì il 18 giugno 1959 a Roma, lasciando una traccia indelebile nella poesia italiana.

Giorgio Morandi (1890–1964). Pittore e incisore bolognese, è considerato uno dei maestri dell’arte italiana del XX secolo. Famoso per le sue nature morte e per un linguaggio pittorico fatto di silenzi, toni sommessi e grande rigore formale, Morandi ha influenzato generazioni di artisti. Morì il 18 giugno 1964, e la sua arte continua a essere protagonista di mostre internazionali.

José Saramago (1922–2010). Scrittore, poeta e drammaturgo portoghese, vinse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1998. Le sue opere, tra cui Cecità e Il Vangelo secondo Gesù Cristo, sono caratterizzate da uno stile unico e da riflessioni etico-politiche profonde. Saramago morì il 18 giugno 2010, lasciando un’eredità intellettuale di respiro universale.

Anouk Aimée (1932–2024). Attrice francese dal fascino magnetico, è diventata celebre con il film Un uomo e una donna di Claude Lelouch. La sua carriera ha attraversato più di sessant’anni, con ruoli nei film di Fellini, Demy e Bellocchio. Morì il 18 giugno 2024, lasciando un’impronta indelebile nel cinema d’autore europeo.

Il cielo di mercoledì 18 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Vediamo come si presenta il cielo astrologico di oggi, 18 giugno 2025. Il Sole è ancora in Gemelli. La Luna congiunta a Marte genera slancio emotivo. Mercurio nei pressi di Lilith stimola riflessione e consapevolezza. Venere priva di tensioni importanti potenzia il fascino natale. Marte in Vergine forma sestili fecondi con Mercurio, migliorando la concentrazione. I segni di Terra e Acqua trovano consolazione e produttività. Aria e Fuoco beneficiano della chiarezza comunicativa e della spinta all’avventura emotiva.

☉ Sole in Gemelli

Il Sole continua il suo percorso in Gemelli, infondendo vivacità mentale e curiosità. La comunicazione resta protagonista e favorisce nuove connessioni.

☽ Luna in transito da Pesci a Ariete

La Luna parte in Pesci, enfatizzando sensibilità e immaginazione. Poi passa in Ariete: scatta energia, decisione e una spinta all’azione personale

☿ Mercurio in Cancro

Mercurio in Cancro favorisce dialoghi emotivi e legami profondi. Il focus si sposta su famiglia e relazioni, portando chiarezza affettiva.

♀ Venere in Toro

Venere preserve il suo dominio in Toro, celebrando fascino, stabilità e piaceri raffinati. Il clima affettivo si arricchisce di calma e piacere sensoriale .

♂ Marte in Vergine

Marte entra in Vergine e richiama precisione, rigore e capacità di lavoro organizzato. I risultati arrivano grazie al metodo.

♃ Giove in Cancro

Giove continua il suo soggiorno in Cancro, potenziando il supporto emotivo. La famiglia diventa fonte di forza condivisa .

♄ Saturno in Ariete

Saturno resta in Ariete, rinforzando disciplina individuale e autoaffermazione. La determinazione si evolve in azioni concrete.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 18 giugno 2025

Ed ecco infine la nostra AstroParade, ovvero la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di mercoledì 18 giugno 2025, stilata sulla base delle configurazioni astrali del giorno:

1. Cancro

Giove e Mercurio nel segno portano occasioni fortunate, dialoghi autentici e intuizioni vincenti. Un mercoledì sicuramente da sfruttare per avanzare nei rapporti personali e nella carriera.

2. Toro

Con Venere nel segno e nessun aspetto dissonante, il Toro brilla per charme e serenità. Davvero un ottimo momento per godere dei piaceri della vita e rafforzare i legami affettivi.

3. Vergine

Marte dona grinta, ordine mentale e praticità. Il supporto di Mercurio e gli aspetti armonici favoriscono infatti la concentrazione e la risoluzione di problemi complessi.

4. Ariete

La Luna in ingresso nel segno e il sostegno di Saturno offrono energia lucida e disciplina. Giornata favorevole per decisioni nette e per rimettersi in gioco.

5. Pesci

Il passaggio della Luna rende la prima parte della giornata poetica e ispirata. Giove in segno amico aggiunge inoltre fortuna e sostegno morale. Da valorizzare la creatività.