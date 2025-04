È stata inaugurata il 16 aprile 2025 a Palazzo Strozzi di Firenze la mostra Time For Women! Empowering Visions in 20 Years of the Max Mara Art Prize for Women

Dal 17 aprile al 31 agosto 2025, Palazzo Strozzi a Firenze ospita la mostra Time for Women! Empowering Visions in 20 Years of the Max Mara Art Prize for Women. L’esposizione celebra i vent’anni del Max Mara Art Prize for Women, un riconoscimento fondamentale per l’arte contemporanea al femminile.

La mostra, organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Collezione Maramotti, rende omaggio a due decenni di creatività, sperimentazione e libertà espressiva. Fin dalla sua nascita nel 2005, il premio ha offerto ad artiste emergenti l’opportunità di sviluppare progetti innovativi grazie a un’esperienza di residenza in Italia.

Time for Women! Empowering Visions in 20 Years of the Max Mara Art Prize for Women: il percorso espositivo

La mostra raccoglie le opere delle nove artiste vincitrici dal 2005 a oggi: Margaret Salmon, Hannah Rickards, Andrea Büttner, Laure Prouvost, Corin Sworn, Emma Hart, Helen Cammock, Emma Talbot e Dominique White.

Ciascuna ha trascorso sei mesi in Italia grazie al premio, entrando in contatto con la cultura, la storia e le tradizioni locali. Le opere nate da queste esperienze spaziano tra video, installazioni, sculture e disegni. Il risultato è un percorso ricco, immersivo e coinvolgente, che racconta le molteplici sfaccettature dell’identità e dell’immaginario femminile.

I temi affrontati sono tanti: la maternità, il corpo, la politica, la memoria, il paesaggio naturale, le tecniche artigianali, la commedia dell’arte, la spiritualità. Ogni artista ha tradotto la propria visione personale in un progetto originale, contribuendo a scrivere la storia del Max Mara Art Prize.

La mostra si sviluppa negli spazi della Strozzina, offrendo al pubblico un’occasione rara: vedere tutte le opere vincitrici insieme per la prima volta. Le installazioni permettono di ripercorrere 20 anni di ricerca artistica con uno sguardo attento, sensibile e spesso politico.

Un premio che ha fatto la differenza

Il Max Mara Art Prize for Women è un premio biennale creato da Max Mara Fashion Group in collaborazione con Whitechapel Gallery. Dal 2007, la Collezione Maramotti è partner del progetto. È stato il primo premio in Europa dedicato esclusivamente a donne artiste emergenti con base nel Regno Unito.

Ogni vincitrice viene scelta da una giuria tutta al femminile composta da curatrici, artiste e critiche d’arte. Oltre al sostegno economico, il premio garantisce tempo e spazio per lavorare. Il fulcro del progetto è la residenza in Italia, su misura per ogni artista.

Durante la residenza, le artiste approfondiscono temi legati alla cultura italiana, imparano nuove tecniche, collaborano con artigiani e studiosi locali, e spesso realizzano opere che entrano a far parte della Collezione Maramotti.

Il valore del Max Mara Art Prize è stato riconosciuto anche a livello istituzionale. Nel 2007 ha ricevuto il prestigioso British Council Arts & Business International Award, grazie all’impatto concreto nella carriera delle artiste premiate.

“Time For Women!”: informazioni utili

Dove: Palazzo Strozzi, Firenze (Strozzina)

Quando: dal 17 aprile al 31 agosto 2025

Orari: tutti i giorni 10:00–20:00, giovedì fino alle 23:00 (ultimo ingresso un’ora prima)

Biglietti: Intero: €10 – Ridotto under 18: €5 – Giovedì dopo le 18:00: €5 per under 30

Biglietto combinato con la mostra Tracey Emin. Sex and Solitude: €15