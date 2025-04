Shein torna a Milano con un pop-up super trendy per la primavera 2025

Dal 17 al 19 aprile Shein sta tornando a Milano con un nuovo pop up super trendy dove moda, creatività e shopping si incontrano per la primavera 2025.

Shein, retailer online globale di moda, bellezza e lifestyle, ha annunciato l’inaugurazione di Shein Spring Boutique: il temporary store aprirà dal 17 al 19 aprile a Palazzo dei Giureconsulti, vicino al Duomo di Milano. L’evento rappresenta un’affermazione di stile per il 2025. Un pop-up dove la moda è protagonista. Un punto di riferimento per creatività e innovazione. L’occasione per scoprire il concept “SHEIN Trends”, che valorizza i brand del retailer online.

In linea con il claim “Stay trendy, shop SHEIN”. Inoltre il temporary store presenterà corner con i marchi più trendy del momento. Per esplorare le ultime tendenze. E condividere la propria esperienza sui social con l’hashtag #SHEINtrends. Si va dallo stile sofisticato di MUSERA e MOTF alla freschezza casual di DAZY e ANEWSTA, dal comfort di BizChic e Maija e ai look audaci di MISSGUIDED. Per l’uomo, streetwear di SUMWON accanto all’eleganza di MANFINITY; DAZY proporrà un’interpretazione rilassata della moda maschile, mentre AKNOTIC si distinguerà per equilibrio tra casual e “old money” style.

Shein Spring Boutique Milano

Un’illuminazione studiata esalta le texture e le cromie degli abiti esposti. I manichini poi mettono in risalto le silhouette e i materiali. Gli specchi, all’interno delle sale creano giochi di luce e profondità. Ogni dettaglio è pensato per valorizzare tutte le peculiarità dei brand presenti. La palette è dominata dal verde salvia. Tonalità raffinata e in linea con le tendenze del 2025, dialoga con l’architettura del palazzo.

Brand con un’identità stilistica forte e contemporanea con ciascuna collezione in grado di riflettere un mix di estetiche all’avanguardia, rispondendo così ai desideri di una clientela sempre più attenta alle tendenze. L’evento imperdibile per tutti gli appassionati di moda, trendsetter e curiosi, per acquistare i capi più desiderati della piattaforma e del web.

Al pop up Shein di Milano sarà presente anche Barò Cosmetics, brand di make-up e skincare selezionato per questa edizione . Nato nel cuore delle Langhe nel 2015, Barò ha rivoluzionato il mondo della vinoterapia. I suoi prodotti, 100% Made in Italy, vegan e cruelty-free, sfruttano l’efficacia antiossidante dei polifenoli. Lo scopo? Contrastare i segni del tempo e donare luminosità alla pelle.