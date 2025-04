Twinset Milano ha svelato un progetto di cobranding con Arper in occasione del Salone del Mobile. Un’esperienza unica nel mondo della moda e del design.

Twinset Milano e Arper annunciano un progetto di cobranding in occasione del Salone del Mobile. Questa co-lab segna un incontro straordinario tra l’eccellenza del design italiano e la raffinatezza del made in Italy, dando vita a un’esperienza unica nel mondo del design e della moda. La celebre sedia Catifa Carta di Arper diventa protagonista assoluta della vetrina della boutique Twinset di Via Manzoni 34 a Milano.

La scocca di Catifa Carta è interamente realizzata in PaperShell, un materiale innovativo ottenuto dalla carta derivata dagli scarti del legno. Grazie alla sua natura, PaperShell trattiene biossido di carbonio assorbito dagli alberi. A fine vita, ritorna alla terra sotto forma di biochar, uno straordinario carbone che ha la capacità di trattenere la CO2, intrappolata durante il suo ciclo di vita, impedendone il rilascio nell’aria. Con il suo design circolare, Catifa Carta è la prima scocca “carbon negative”.

Twinset Milano e Arper

Parallelamente, Twinset Milano lancia una versione esclusiva della borsa Liliane. Concepita per offrire un tocco di grafica e originalità. Creata impiegando materiali ottenuti da attività di recupero e riciclo, lavorazioni con minori consumi di energia, acqua e chimica.

La borsa del brand poi si distingue per finiture in acciaio in parte riciclato e non zincato, e per due grandi anelli che legano in maniera innovativa il manico alla struttura. La palette cromatica della Liliane riprende le nuance dei cuscini che completano il look della Catifa Carta. Creando un perfetto equilibrio estetico e armonico tra moda e design. La co-lab prevede un’edizione limitata di soli 14 pezzi, simbolo di esclusività e artigianalità. Si celebra il talento e la visione dei due brand.

Un’occasione imperdibile per vivere, dall’8 aprile, un’esperienza multisensoriale in boutique dove il bello si fonde con il funzionale, per un nuovo paradigma di eleganza.