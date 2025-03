Rocca, parte del Gruppo Damiani, annuncia la partnership con il brand H. Moser & Cie. in Corea e la prossima apertura della prima boutique del marchio a Seul

Rocca, l’unica catena italiana di gioielleria e orologeria di alta gamma, continua il processo di espansione internazionale e annuncia la co-lab con H. Moser & Cie., il brand svizzero indipendente di Altissima Orologeria con sede a Schaffhausen, che debutta per la prima volta nel mercato coreano, dove sarà distribuito in esclusiva dal famoso retailer. La partnership prevede l’apertura nei prossimi mesi a Seul della prima boutique dedicata esclusivamente alla maison e operata da Rocca.

Rocca con questa apertura approda in Corea, uno dei paesi più rilevanti per il settore del lusso globale, dove Damiani è già tra i brand di gioielli leader di mercato. Rocca conta oltre 40 boutique nelle vie dello shopping delle città più importanti del Bel Paese. Oltre che a Lugano, Tirana, e negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate. La prestigiosa catena retail ha inoltre in programma nuove aperture internazionali, in mercati chiave come quello coreano e quello mediorientale.

Rocca Seul

Il nuovo punto vendita Rocca, il quinto nel mondo per H. Moser & Cie., sarà situato nel prestigioso Galleria Department Store, uno dei più eleganti della capitale coreana e punto di riferimento per l’Alta Gioielleria, e offrirà un’esperienza immersiva alla scoperta del savoir-faire e della filosofia del brand. Questa apertura segna una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del marchio ed è parte della sua espansione internazionale.

Per la prima volta in Corea, collezionisti e appassionati di orologeria troveranno collezioni iconiche dI Damiani come Streamliner, Endeavour, Pioneer e Heritage, celebri per il design e la maestria tecnica. Con questa boutique, H. Moser & Cie. punta a instaurare un rapporto più stretto con la clientela coreana, offrendo un accesso diretto ai suoi meravigliosi segnatempo ed evidenziando la fusione tra tradizione e innovazione che caratterizza il marchio. Nel negozio di Seul sarà disponibile lo Streamliner Tourbillon Skeleton Boutique Edition, capolavoro di trasparenza, movimento e poesia meccanica.