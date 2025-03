Michela Cattai, i vetri scultorei a Nomad 2025

I vetri scultorei di Michela Cattai, con tutta la loro carica innovativa e trasformatrice della più eccelsa maestria muranese, hanno partecipato con la Galleria Blanchaert a Nomad 2025, la rassegna itinerante che si tiene a St. Moritz. Nell’esposizione “Tribute to Nature” curata da Jean Blanchaert, la Cattai ha offerto il suo sguardo incantato e rispettoso alle mille forme splendide e mutanti della natura, che hanno preso vita fra la trasparenza e la densità del vetro. Un atto di trasformazione tra luce e opacità, leggerezza e struttura, che è diventato linguaggio plastico.

Ogni opera è un microcosmo, un’esperienza sensibile, soglia tra uomo e paesaggio. Con forme contemporanee e sperimentazioni tecniche che intrecciano la memoria della storia delle fornaci muranesi. Il lavoro dell’artista è una riflessione sul dialogo tra arte e natura, ma anche un’affermazione audace sulle inedite prestazioni degli elementi. L’abilità di Michela Cattai risiede nello sfidare il vetro, materiale tanto affascinante quanto intransigente, piegandolo alla volontà creativa attraverso una lavorazione interamente manuale.

Michela Cattai a Nomad 2025

Ogni pezzo è unico, esito di un processo che non si limita a dare forma, ma occupa lo spazio con una presenza scultorea, viva e pulsante. Forme organiche e cromatismi sofisticati rappresentano la forza e la fragilità del mondo naturale. Colori sfumati, texture vellutate e rilievi lucidi si alternano, creando contrasti che evocano non solo bellezza ma anche la complessità degli ecosistemi. L’opera della Cattai è un inno alla trasformazione continua, dove il gesto dell’artista e la resistenza del materiale trovano un equilibrio raro e potente. Nell’ambiente alpino di St. Moritz, le sue opere trovano una risonanza profonda, amplificando il loro messaggio e imponendosi come veicoli di pensiero e poesia. Questa tensione tra materia e forma, tra controllo e libertà espressiva, hanno trovato ulteriore eco nelle immagini di Laura Ceretti, che arricchiscono il progetto “Tribute to Nature” con un linguaggio visivo capace di esplorare ulteriormente la relazione tra l’uomo e il paesaggio naturale. Ogni opera di Michela Cattai è una dichiarazione di libertà creativa e di maestria senza pari.