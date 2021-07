Sophie Marceau incanta Cannes in Valentino

Continuano ad affascinare i meravigliosi abiti delle star sul red carpet della 74ma edizione del Festival di Cannes. Anche ieri, in occasione della seconda serata, sul red carpet ha trionfato la moda Made in Italy

La seconda serata del Festival di Cannes 2021 ha visto ancora una parata di stelle su red carpet, molte delle quali hanno optato per abiti di maison italiane: come Sophie Marceau, a Cannes per la prèmiere del film “Tout s’est bien passé”.

Il film drammatico, scritto e diretto da François Ozon, parla di eutanasia e di un padre che chiede alla figlia di aiutarlo a morire.

Sophie Marceau in Valentino Haute Couture

Sophie Marceau ieri è stata la stella che ha brillato di più sul red carpet del Festival di Cannes: l’attrice, sempre splendida e sensuale ha indossato un abito Valentino Haute Couture della collezione Primavera/Estate 2020. Un modello bianco con due fasce nere laterali, dalla silhouette fasciante e con uno scollo a barca, che l’attrice ha indossato senza reggiseno. A completare il look, Sophie Marceau ha indossato un paio di orecchini a cerchio con diamanti.

Una delle attrici francesi più apprezzate

Parigina, classe 1966, Sophie Marceau è diventata famosissima in tutto il mondo a soli 14 anni, quando ha interpretato il ruolo di Vic nel celebre film di Claude Pinoteau “Il tempo delle mele”. Per il sequel del film, uscito due anni dopo, l’attrice ha vinto il premio César come “Miglior attrice promettente”.

Nel corso degli anni Sophie Marceau ha dimostrato di saper spaziare dai ruoli romantici a quelli drammatici. Ha recitato tra l’altro al fianco di Mel Gibson in “Braveheart” ed è stata la spietata avversaria di James Bond in “007 – Il mondo non basta”. Per il suo fascino tipicamente francese, ha incarnato la rappresentazione di Marianne, simbolo della nazione. È stata anche testimonial Guerlain.