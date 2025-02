L’almanacco di oggi, mercoledì 12 febbraio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati

12 febbraio 2025, qualche frase per augurare buongiorno:

“Buongiorno! Ricorda: oggi è mercoledì, il che significa che sei ufficialmente sopravvissuto a metà della settimana. Festeggia con un sorriso e una tazza di caffè extra large!”

“Mercoledì: il giorno in cui il tuo spirito combattivo incontra la tua voglia di weekend. Che la forza sia con te (e il caffè anche)!”

“Buongiorno! Mercoledì è come un panino: non è lunedì, non è venerdì, ma se farcito bene può essere delizioso! Riempi la tua giornata di positività e goditi ogni boccone!”

Frase del giorno

Avevo un ragazzo che mi disse che non avrei mai avuto successo, non sarei mai stata candidata ai Grammy, non avrei mai avuto una canzone famosa e che avrei fallito. Gli dissi: “Un giorno, quando non saremo più insieme, non riuscirai neanche a ordinare un caffè… senza sentirmi o vedermi”. Lady Gaga.

Personaggi celebri nati il 12 febbraio

Il 12 febbraio sono nati diversi personaggi celebri in vari campi. Ecco alcuni di essi:

Charles Darwin (1809-1882) naturalista britannico, famoso per la teoria dell’evoluzione delle specie.

Franco Zeffirelli (1923-2019) regista italiano, noto per i suoi adattamenti cinematografici di opere liriche e shakespeariane.

Claudia Mori (1944) cantante, attrice e produttrice discografica italiana. Moglie di Adriano Celentano, ha recitato in numerosi film e ha avuto una carriera di successo come cantante.

Angelo Branduardi (1950) cantautore italiano, apprezzato per la sua musica folk e medievale.

Rosy Bindi: (1951) politica italiana, più volte Ministro della Repubblica.

Personaggi celebri morti il 12 febbraio

Alcune personalità scomparse in questo giorno:

Immanuel Kant (22 aprile 1724 – 12 febbraio 1804): Filosofo tedesco, considerato uno dei maggiori pensatori dell’Illuminismo. La sua “Critica della ragion pura” è un’opera fondamentale della filosofia occidentale.

Elio Vittorini (23 luglio 1908 – 12 febbraio 1966): Scrittore e traduttore italiano. Tra le sue opere più importanti figurano “Conversazione in Sicilia” e “Uomini e no”.

Vittorio Bachelet (20 febbraio 1926 – 12 febbraio 1980): Politico italiano, dirigente dell’Azione Cattolica e vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Fu assassinato dalle Brigate Rosse.

Julio Cortázar (26 agosto 1914 – 12 febbraio 1984): Scrittore argentino, tra i protagonisti del boom latinoamericano. Il suo romanzo più celebre è “Rayuela” (Il gioco del mondo).

Charles M. Schulz (26 novembre 1922 – 12 febbraio 2000): Fumettista statunitense, creatore della striscia a fumetti “Peanuts”, con protagonisti Charlie Brown, Snoopy e Linus.

Al Jarreau (12 marzo 1940 – 12 febbraio 2017): Cantante statunitense di jazz, pop e R&B. Ha vinto sette Grammy Award ed è noto per la sua tecnica vocale versatile e il suo stile eclettico.

Il cielo di oggi: le posizioni planetarie e le loro influenze

Nella giornata dei oggi, mercoledì 12 febbraio, il cielo sarà caratterizzato da un’interessante combinazione di energie planetarie. Il Sole si troverà nel segno dell’Acquario, mentre la Luna sarà in Gemelli. Questa configurazione creerà un’interazione tra l’innovazione e l’indipendenza tipiche dell’Acquario e la curiosità e la socievolezza dei Gemelli. Sarà una giornata che sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra questi due aspetti.

☀️ Sole in Acquario

Il Sole in Acquario illumina l’importanza dell’individualità, della libertà e dell’espressione creativa. L’Acquario è un segno d’aria governato da Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione. Questo transito incoraggia a seguire le proprie idee, a pensare fuori dagli schemi e a connettersi con la propria unicità.

🌙 Luna in Gemelli

La Luna in Gemelli ci invita a comunicare, a socializzare e a esplorare nuove idee. I Gemelli sono un segno d’aria governato da Mercurio, il pianeta della comunicazione, dell’intelletto e del pensiero razionale. Questa posizione lunare favorisce lo scambio di informazioni, l’apprendimento e la curiosità intellettuale.

☿ Mercurio in Acquario

Mercurio in Acquario stimola la comunicazione, il pensiero razionale e la curiosità intellettuale. Questo transito è favorevole per lo scambio di idee, l’apprendimento e l’espansione delle proprie conoscenze.

♀️ Venere in Pesci

Venere in Pesci accentua la sensibilità, l’empatia e la compassione nelle relazioni. Questo transito è ideale per esprimere i propri sentimenti in modo romantico e idealistico.

♂️ Marte in Ariete

Marte in Ariete infonde energia, coraggio e determinazione nel perseguire i propri obiettivi. Questo transito è un momento propizio per intraprendere nuove sfide e superare gli ostacoli.

♃ Giove in Sagittario

Giove in Sagittario espande gli orizzonti mentali, favorisce l’ottimismo e la fiducia nel futuro. Questo transito è ideale per viaggiare, studiare, approfondire la propria spiritualità e connettersi con la propria filosofia di vita.

♄ Saturno in Capricorno

Saturno in Capricorno ci invita a prenderci le nostre responsabilità, a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi e a costruire solide basi per il futuro. Questo transito è un momento di crescita e di apprendimento attraverso le sfide.

♅ Urano in Toro

Urano in Toro porta cambiamenti inaspettati e innovazioni nel mondo materiale, in particolare nei settori legati all’agricoltura, all’ambiente e alle risorse naturali.

♆ Nettuno in Pesci

Nettuno in Pesci accentua la sensibilità, l’intuizione e la connessione con il mondo spirituale. Questo transito è un momento favorevole per esplorare la propria creatività e connettersi con la propria anima.

♇ Plutone in Capricorno

Plutone in Capricorno continua il suo processo di trasformazione delle strutture sociali e del potere. Questo transito è un momento di cambiamento profondo e di rigenerazione.

Segni zodiacali fortunati di mercoledì 12 febbraio 2025

Quali saranno i segni più fortunati in questa giornata di mercoledì 12 febbraio 2025? Ecco la classifica.

1. Acquario ♒ (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario è il segno più fortunato di questo giorno. Il Sole si trova nel segno, portando energia, vitalità e nuove opportunità. La Luna in Gemelli amplifica la comunicazione, la curiosità e la voglia di socializzare. Mercurio, il pianeta della comunicazione, si trova anch’esso in Acquario, favorendo l’espressione delle idee e la connessione con gli altri.

2. Gemelli ♊ (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli godono di una grande energia mentale e di una forte capacità di comunicare. La Luna nel segno amplifica l’intuizione, la sensibilità e la capacità di comprendere gli altri. Mercurio in Acquario favorisce l’apprendimento, lo scambio di idee e la creatività.

3. Ariete ♈ (21 marzo – 19 aprile)

L’Ariete è pieno di energia e di voglia di fare. Marte, il pianeta dell’azione, si trova nel segno, donando coraggio, determinazione e spirito di iniziativa. Il Sole in Acquario favorisce l’espressione della propria individualità e la realizzazione dei propri progetti.

4. Sagittario ♐ (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario è ottimista, entusiasta e pieno di voglia di vivere. Giove, il pianeta della fortuna, si trova nel segno, portando espansione, abbondanza e nuove opportunità. Il Sole in Acquario favorisce i viaggi, l’apprendimento e la connessione con culture diverse.

5. Pesci ♓ (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono particolarmente sensibili, intuitivi e creativi. Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, si trova nel segno, accentuando il romanticismo, la compassione e l’empatia. Nettuno, il pianeta della spiritualità, si trova anch’esso in Pesci, favorendo la connessione con il mondo interiore e l’ispirazione artistica.