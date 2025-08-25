Shiseido ha svelato in anteprima il trattamento dell’anno. Future Solution LX Legendary ha debuttato alla Shiseido Spa Cala di Volpe in Sardegna!

Dopo il recente rilancio globale della sua linea skincare più iconica e lussuosa, Shiseido presenta ora in esclusiva il nuovo trattamento Future Solution LX Legendary, disponibile per la prima volta in Italia, nella cornice mozzafiato della Shiseido Spa Cala di Volpe. Novità assoluta del 2025, questo rituale viso premium rappresenta l’apice dell’expertise skincare giapponese. Ovvero 80 minuti di rituale olistico, ispirato ai principi del Qi, che combina massaggi distensivi, tecniche di lifting manuale e l’utilizzo della rinnovata linea Future Solution LX.

Oggi ancora più performante grazie alle tecnologie LonGenevity di nuova generazione del brand. Il risultato? Una pelle visibilmente rigenerata, radiosa, nutrita in profondità e più resistente agli stress ambientali. Il reset ideale dopo una stagione di sole e mare. Incastonata nella quiete esclusiva della Costa Smeralda, la Spa del brand a Cala di Volpe è l’unica location italiana ad offrire questo trattamento. Fino ad ottobre.

Shiseido Spa Cala di Volpe

Entrare nel mondo di Shiseido Spa Cala di Volpe significa scoprire un savoir-faire giapponese frutto di oltre

140 anni di preziosa esperienza, e affidarsi allo spirito di accoglienza Omotenashi, che significa,

“con il cuore” e garantisce una totale devozione al cliente. Leader nella ricerca di soluzioni per il benessere e la bellezza dal 1872, il marchio propone un approccio olistico caratterizzato dalla massima cura nell’abbinamento di fragranze, prodotti e trattamenti, in perfetto equilibrio tra antiche tradizioni orientali e scienza occidentale.

Una zona umida con bagno turco e una selezione di trattamenti esclusivi con trattamenti che si prendono cura sia del viso che del corpo. Per una esperienza unica ci sono poi gli SPA Journeys, che utilizzano il Kuroho, una pregiata fragranza ereditata dall’aristocrazia giapponese del IX secolo. Questa tradizionale combinazione olfattiva ha effetti rilassanti, apporta benessere e rispecchia il concetto di ricchezza giapponese.